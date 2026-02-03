logo
Čolić se oglasio povodom napada: "Svi su dobro, čekamo policijski izvještaj“

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Pjevač se oglasio iz Zagreba.

Zdravko Čolić se oglasio nakon incidenta na Dedinju Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Zdravko Čolić se oglasio nakon što mu je na porodični dom na Dedinju bačena bomba.

"Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu gde završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj", rekao je pjevač.

(Republika.rs/MONDO)

