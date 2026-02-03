Čolić se oglasio povodom napada: "Svi su dobro, čekamo policijski izvještaj“

Pjevač se oglasio iz Zagreba.
Zdravko Čolić se oglasio nakon što mu je na porodični dom na Dedinju bačena bomba.
"Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu gde završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj", rekao je pjevač.
(Republika.rs/MONDO)