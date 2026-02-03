Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju danas je bačena bomba, a trenutno je na uviđaju veliki broj pripadnika policije, kao i tužilac, prenose domaći mediji.
Za sada se još uvijek ne zna uzrok napada.
Pričinjena je ogromna materijalna šteta, a sada je poznato i da li je u kući bio neko.
U vili su bili i pjevač, njegova žena i mlađa ćerka Lara, saznaje Telegraf.rs.
Pogledajte kako Lara izgleda:
Čola bio u kući na koju je bačena bomba: Sve vrvi od policije, poznati novi detalji, evo ko je još bio tu
Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.
Pogledajte i kako izgleda kuća:
Čola bio u kući na koju je bačena bomba: Sve vrvi od policije, poznati novi detalji, evo ko je još bio tu
(Telegraf.rs/MONDO)