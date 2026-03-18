Ko je najatraktivniji arapski milioner? Protjeran iz Saudijske Arabije zato što je "previše lijep"

Deportacija, hiljadu poruka dnevno i automobil na poklon od nepoznate osobe - arapski milioner je skandal pretvorio u karijerni uspjeh.

Većina ljudi, kada se nađe u centru skandala, trudi se da što prije zaboravi cijelu priču. Omar Borkan Al Gala je uradio potpuno suprotno. Kada je 2013. godine protjeran iz Saudijske Arabije sa obrazloženjem da je "previše lijep", nije se predao, već je tu bizarnu situaciju pretvorio u lični brend, milionsku publiku i bogatstvo od deset miliona dolara. Priča je apsurdna, ali kraj je zanimljiv.

Od Bagdada do Dubaija

Omar je rođen u Bagdadu, ali je odrastao u Dubaiju i upravo taj grad smatra svojim pravim domom. Do proljeća 2013. bio je poznat uglavnom u okviru UAE. Radio je kao model, snimao reklame i vodio stranice na društvenim mrežama. Ništa naročito, obična karijera atraktivnog mladog čovjeka u gradu gdje takvih ima mnogo.

Sve se promijenilo u aprilu iste godine, kada se našao u Rijadu kao član delegacije na kulturnom festivalu. Zajedno sa kolegama modelima, radio je na reklamnom štandu i, po sopstvenom priznanju, privukao neželjenu pažnju. Žene su ga prepoznavale, tražile fotografije i autograme, red se nizao. To se nije dopalo lokalnoj vjerskoj policiji, posebnom odjeljenju zaduženom za poštovanje moralnih normi.

Zvanična verzija vs. priča o ljepoti

Dalje nastaje razdvojena verzija događaja. Prema riječima samog Omara, uhapšen je i protjeran iz zemlje upravo zbog izgleda. Navodno je izazivao "nemoralne misli" kod muslimanki. Priča se odmah proširila internetom i postala viralna.

Policija, međutim, tvrdi drugačije. Prema njihovoj verziji, Omara i kolege su zamolili da odu zbog nepristojnog plesa u prisustvu žena i pokušaja da komuniciraju sa djevojkama koje su došle na događaj bez rodbine, što je direktno protivno zakonima islama. Navodna deportacija se nije dogodila i niko ga zapravo nije nazvao "previše lijepim".

Šta se tačno dogodilo, i dalje ostaje nepoznato. Sam Omar je objavio objavu kojom je naglasio svoj bijes. Privukao je talas pratilaca i obrisao ga. Cilj je bio postignut - potrebna buka je nastala.

Kako ga je skandal proslavio?

Važno je napomenuti da su Omara protjerali zajedno sa još dva modela. Oni su odlučili da ćute i niko ih se ne sjeća. Omar je iz situacije izvukao maksimum. U roku od nekoliko mjeseci postao je poznat širom svijeta - intervjui za velika izdanja, pojavljivanja u TV programima i reklame, a kasnije i u filmu. Danas sebe opisuje kao "preduzetnika".

Na vrhuncu popularnosti dobijao je po hiljadu ličnih poruka dnevno. U intervjuima, koketno je govorio da mu je srce slobodno i da traži svoju "idealnu princezu". Prihvatаo je poklone od obožavateljki, uključujući Mercedes G55 koji mu je poklonjen za rođendan. Prema njegovim riječima, čak ne poznaje ženu koja mu ga je dala - "jednostavno su došli ljudi, tražili da potpiše papire i predali ključeve".

Žena, sin i talas mržnje

Godine 2015. obožavateljke su doživjele šok. Omar se oženio dizajnerkom Jasmin Oveida. Reakcija je bila očekivana. Žene, koje su godinama pratile život svog idola, očekivale su da vide pored njega nekoga "misterioznog, besprijekornog, dostojnog".

Jasmin nije ispunila ta očekivanja i na nju se sručio talas okrutne kritike. Nazivali su je ružnom, optuživali za jednostavnost i muškobanjastost, tražili bilo kakav razlog za napad. Ni rođenje sina situaciju nije ublažilo.

Ni Omar ni Jasmin nisu javno reagovali na komentare. Otprilike godinu dana nakon rođenja sina, Omar je napisao da su se rastali. Kratko i bez detalja - "Jasmin je majka njegovog djeteta i želi joj sve najbolje".

Od tada ne govori o svom privatnom životu. Na njegovom blogu su ili pojedinačne fotografije ili slike sa prijateljima, ponekad sa sinom, koji je očigledno naslijedio izgled od oca.

Život poslije skandala

Tokom protekle decenije, naravno, promijenio se. Vrijeme nikoga ne štedi, a ni Omar nije izuzetak.

Ipak, priča o čovjeku koji je "protjeran zbog ljepote" i koji je na tome izgradio život, nije nestala. Apsurd je funkcionisao i to odlično.

