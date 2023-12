Zavide joj milioni žena: KAKO IZGLEDA BIVŠA SUPRUGA NAJLJEPŠEG ARAPINA NA SVIJETU

Omar Borkan Al Gala, nezvanično najljepši Arapin na svijetu, oženio je modnu dizajnerku i izazvao brojna negodovanja.

Sjećate li se najljepšeg Arapina na svijetu koji na društvenim mrežama prava senzacija? Preduzetnik, pjesnik, model, glumac i fotograf navodno je protjeran iz Saudijske Arabije jer je bio "previše privlačan". Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 10 miliona dolara, a skandal je nastao 2013. godine tokom kulturnog festivala u Rijadu.

Tamo je sa svojim kolegom radio na promotivnom štandu, a u intervjuu iz januara 2015. otkrio je šta se zapravo dogodilo. "Neke djevojke su me prepoznale zbog angažmana koje sam imao kao model i okupirale su moj štand, tražeći autograme i fotografije. Međutim, mještanima se to nije dopalo, posebno nadležnim organima, pa su došli i ljubazno me zamolili da napustim festival", rekao je i dodao da su mu rekli kako postoji zabrinutost da će se gosti manifestacije zaljubiti u njega.

Omar važi za najpoželjnijeg Arapina, ali kada je oženio prelijepu modnu dizajnerku, izazvao je brojna negodovanja. Riječ je o Jasmin Oid sa kojom se vjenčao 2015. godine. Mnogi su komentarisali da Jasmin izgleda "previše jednostavno", kao i da "nije ništa posebno naspram čovjeka kao što je Omar". Inače, Omar ima bogatu kolekciju skupih automobila. Vlasnik je "Range Rover-a", crvenog "Mini Cooper-a" i žutog terenca "Lamborghini-ja".

Omar je vezu sa Jasmin držao u strogoj javnosti, a godinu dana nakon vjenčanja dobili su sina. Mnogi mediji pišu da je 2018. godine došlo do razvoda. Omarova bivša supruga je veoma aktivna na društvenim mrežama. Veliku popularnost stekla je na Instagramu gdje je prati više od 200.000 ljudi. Objavljuje fotografije u najrazličitijim modnim kombinacijama, a najveću pažnju privlači bogata kolekcija luksuznih torbi. Pogledajte kako Jasmin izgleda:

