"Kako muškarci nemaju rok trajanja?": Žene stale u odbranu Ketrin Zite Džons (Foto, video)

Žene su stale iza oskarovke Ketrin Zite-Džons pošto se suočila sa kritikama na društvenim mrežama zbog izgleda na nedavnom događaju.

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Zita-Džons je prisustvovala Netfliksovoj zabavi u Los Anđelesu 9. novembra gdje je intervju na TikToku o njenoj ulozi u najnovijoj sezoni serije "Srijeda" bio u sjenci komentara o izgledu.

Lora Vajt (58), ovogodišnja pobjednica izbora za Mis Velike Britanije Klasik (Miss Great Britain Classic), nazvala je negativne komentare na račun Ketrin Zite-Džons "potpunom besmislicom" i dodala da "muškarci nemaju rok trajanja koji žene imaju".

Za razliku od muškaraca, žene se nepravedno osuđuju zbog starenja i Zita-Džons bi trebalo da izgleda kako god želi, rekla je Sali Hjuz, novinarka koja se bavi temama o ljepoti.

U videu objavljenom na Fejsbuku, koji ima više od 2,5 miliona pregleda, Zita-Džons govorila je o tome koliko je uživala istražujući lik Mortiše Adams u drugoj sezoni.

Ali mnogi na Fejsbuku nisu komentarisali ulogu, već njen izgled i godine, a neki su omalovažavali izgled glumice.

Veoma brzo su u odbranu Zite-Džons skočili drugi korisnici Fejsbuka, a među njima je bio i viralni video.

"Maltretirate žene kada urade previše i maltretirate ih kada ne urade ništa", glasio je jedan od komentara.