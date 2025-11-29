Ljubav iza kamera: Nakon Nensi i Džonatana i njihovi dubleri sa seta "Stranger Things" postali par

Na setu "Stranger Things" ljubav nije cvjetala samo između Nensi i Džonatan, i njihovi dubleri su se zaljubili.

Natalia Dajer i Čarli Hiton, koji igraju Nensi Viler i Džonatana Bajersa u seriji "Stranger Things", zapravo su zajedno još od 2016. godine, iste godine kada je izašla prva sezona. Upoznali su se tokom proba za hemiju likova za seriju, a čak su i tvorci serije rekli da je odmah bilo očigledno da između njih postoji hemija. Njih dvoje su se vjenčali, a zanimljivo da su sličnu sudbinu doživjeli njihovi dubleri Džesika Morgan Hil i Trevor Dženkins.

Tračevi su počeli krajem 2016. godine, kada je Čarli objavio fotografije sa putovanja po Španiji sa Nataliom i prijateljima. Do 2017. godine viđeni su kako se drže za ruke i ljube u javnosti, a u decembru te godine prvi put su se pojavili zajedno na crvenom tepihu na Fashion Awards u Londonu.

Pogledajte njihove fotografije:

Od tada održavaju svoj odnos veoma privatnim. Rijetko objavljuju fotografije jedno o drugom, izbjegavaju velike javne pojave na događajima i gotovo nikada ne pričaju detaljno o vezi u intervjuima, zbog čega mnogi fanovi nisu znali da su zvanično zajedno.

Sada, gotovo deceniju kasnije, i dalje su u vezi. Žive zajedno u Bruklinu, a u nedavnom intervjuu Čarli je rekao da je Natalia njegova najbolja prijateljica i da je blagoslov raditi pored nje na seriji.

Dakle, sva ta hemija između Nensi i Džonatana na ekranu je zapravo prava. Iako ćemo u sezoni 5 posljednji put vidjeti njihove likove zajedno, priča Natalii i Čarlija van ekrana izgleda kao da i dalje traje.

Foto-dubleri se takođe smuvali

Zanimljivo je da je popularna serija uspjela da iznjedri još jedan ljubavni par, i to kroz iste likove Nensi i Džonatana. Naime, foto-dubleri, Džesika Morgan Hil i Trevor Dženkins, koji su zamjenjivali Natali Dajer i Čarlija Hitona tokom scena su se takođe upoznali na setu i vremenom razvili romansu. Njihova veza je rasla postepeno, iz zajedničkog rada i provedenog vremena, a nedavno su i zvanično stali pred matičara i vjenčali se.

Ovaj primjer pokazuje koliko set može biti mjesto ne samo za profesionalni rast, već i za stvaranje posebnih životnih priča.

