Pao Netfliks zbog finalne sezone "Stranger Things": Pet minuta nakon prikazivanja došlo do haosa

Ovo sasvim dovoljno govori koliko su gledaoci s nestrpljenjem čekali finalnu epizodu kultne sci-fi serije. Srećom, Netfliks je brzo riješio problem

Ukoliko ste s nestrpljenjem čekali prve četiri finalne epizode serije "Stranger Things", da bi nakon samo par minuta nakon prikazivanja Netfliks bukvalno pao, ne brinite, niste jedini, jer su, po svemu sudeći, i milioni ljudi širom svijeta imali isti problem.

Netfliks nije bio dostupan oko tri minuta, a teškoće u radu zabilježene su i po ponovnom uspostavljanju rada platforme. Korisnicima koji nisu uspjeli da puste novu sezonu na ekranima se prikazivala poruka izvinjenja zbog otežanog rada.

To samo potvrđuje da je tri godine, koliko je prošlo od četvrte sezone, bilo više nego mučno za sve fanove "Stranger Things-a".

Podsjetimo, finale serje odloženo je nekoliko puta, najpre zbog dvostrukog štrajka u Holivudu, a potom i zbog sve većih produkcionih zahtjeva serije.

Peta sezona "Stranger Things" imaće osam epizoda, a četiri su objavljene sinoć. Naredne tri možete očekivati 25. decembra, a premijera poslednje epizode zakazana je za 31. decembar.

Šta da očekujete u 5. sezoni i kakvi su komentari?

Bez da vam "spojlujemo" išta, reakcije na petu sezonu su podijeljene. Ton je znatno mračniji nego u ranijim sezonama, s prizorima koji graniče s pravim hororom.

Demogorgoni i ostala stvorenja iz Naopakog sveta prisutni su u većem broju, a vojna okupacija grada dodaje element akcijskog trilera s puno pucnjave, eksplozija i tenkova.

Radnja pete sezone smještena je u jesen 1987, oko godinu i po nakon što je Vekna otvorio pukotine između stvarnog svijeta i Naopakog svijeta. Hokins je sada pod vojnim karantinom, mračan i zapušten, dok se život odvija u atmosferi stalne opasnosti. Iako je država zatvorila većinu pukotina, ostavljeni su prolazi za njihove sopstvene potrebe.

Majk, Dastin, Lukas i Vil pokušavaju da završe školu dok oko njih patroliraju vojnici, a pretnja iz druge dimenzije i dalje vreba. Za razliku od prethodne sezone, radnja je ponovo koncentrisana na grad, pa je cijela ekipa na okupu sa jasnim ciljem – pronaći i poraziti Veknu jednom zauvijek.

Jedan od glavnih komentara jeste da su glumci vidno odrasli.Prošlo je skoro deset godina od prve sezone, pa likovi tinejdžera sada djeluju mnogo starije, što dio publike smatra problemom, iako je normalan tok serije. Ipak, hemija između likova ostaje jaka, posebno u odnosu Stiva i Dastina.

Kako bi povratili duh ranih sezona, autori uvode i mlađu generaciju. U centru je Holi Viler, sestra Majka i Nensi, koju Vekna sada cilja, kao i Dereka, koji donosi dječju energiju kakvu je nekada imao Dastin. Time se podiže ulog – Vekna napada najranjivije.

Vekna se vraća moćniji nego ranije i donosi novu dimenziju psihološkog horora. Ali opasnost ne dolazi samo iz Naopakog svijeta – tu je i doktorka Kej, koju igra Linda Hamilton, vojna naučnica opsjednuta lovom na Eleven. Zbog nje su Eleven i Hoper primorani da se kriju i spremaju za konačan obračun.

