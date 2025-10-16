Ako ne znate šta da bidžujete: Ovo su 3 najbolje ocenjene Netfliksove serije u septembru

Septembar je donio vrhunske serije koje su zalepile gledaoce za ekrane – vrijeme je da otkrijete šta se gledalo i zašto se o tim naslovima priča.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Jesen je zakucala na vrata, a s njom su stigle i nove sezone, uzbudljive premijere i serije koje su već zauzele vrhove gledanosti i kritičarskih lista. Ako tražite kvalitetan beg iz svakodnevice, bilo da volite špijunske zavrzlame, mračnu dramu ili fantastične svjetove prepune adrenalina, imamo pravu stvar za vas. Ove tri serije su se izdvojile u septembru 2025. i zaslužile epitet "must-watch" kako među publikom, tako i kod kritike.

"Slow Horses"

Sezona 5

Slow Horses Izvor: YouTube

Žanr: Špijunski triler, drama, crna komedija

Radnja: Britanski špijunski tim koji niko ne želi, poznat kao “Slow Horses”, ponovo je u centru akcije. Predvodi ih Džekson Lemb, cinični, ali briljantni vođa koji vodi grupu odbačenih agenata MI5. U petoj sezoni, stara neprijateljstva se vraćaju, a novi igrači unose dodatni haos u ionako složene odnose. Humorni ton i pametni dijalozi ostaju zaštitni znak serije. Likovi su nesavršeni, ali izuzetno ljudski i zbog toga publika ne može da ih ne zavoli. Vrijedi pogledati jer spaja špijunsku napetost sa sarkazmom i nepredvidivim obrtima koje britanska televizija radi najbolje.

"Black Rabbit"

BLACK RABBIT Izvor: YouTube

Žanr: Drama, psihološki triler, kriminalistički

Radnja: Ova mračna drama vodi nas kroz život bivšeg narkomana koji pokušava da očisti svoj život, ali ga brat iz kriminalnog podzemlja uvlači nazad. Radnja se dešava u sjenovitim dijelovima Njujorka, gdje tajne i lojalnost igraju opasnu igru. Džud Lou i Džejson Bejtmen briljiraju u glavnim ulogama, donoseći težinu i emociju svakoj sceni. Serija je puna napetih trenutaka i neizvesnosti, a priča o iskupljenju i porodičnim vezama drži pažnju do kraja. Estetika je stilizovana, a atmosfera gusta i intenzivna. Gleda se zbog jake glume, zrele priče i konstantnog osjećaja da nešto mračno vrijeba iza ugla.

"Alice in Borderland"

Sezona 3

Alice in Borderland Izvor: YouTube

Žanr: Naučna fantastika, triler, akcija, distopija

Radnja: Nakon brutalnih igara u prethodnim sezonama, Arisu i Usagi se vraćaju u svijet gdje se opstanak plaća znojem, suzama – i često životom. Treća sezona donosi nove igre koje testiraju psihičke i fizičke granice učesnika. Likovi su zreliji, svijet je još okrutniji, a pitanje "zašto su ovdje?" sve više dolazi u fokus. Serija spaja japansku estetiku, akciju u stilu video-igara i emotivne momente koji iznenade. Vizuelno spektakularna i narativno bogata, ova sezona produbljuje svijet i pruža odgovore koje su fanovi čekali. Gleda se jer nudi originalnost, napetost i filozofska pitanja upakovana u adrenalinsku avanturu.