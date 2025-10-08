Ako volite Herkula Poaroa, ove 3 serije su idealne za vas: Savremene verzije čuvenog detektiva koje ćete obožavati

Ako ste uživali u zagonetkama koje rješava Herkul Poaro, ove savremene serije su pravo otkriće za vaše sljedeće bindžovanje.

Ako ste odrasli uz priče o Herkulu Poarou i još uvijek uživate u vještom razotkrivanju misterija, imamo tri serije koje bi vas mogle oduševiti. Iako su novijeg datuma, u sebi nose duh klasičnog detektivskog žanra, punog zagonetki, skrivenih tragova i nepredvidivih obrta. Ove serije donose sve ono što ljubitelji Poaroa vole: inteligentne glavne likove, pažljivo vođene zaplete i atmosferu koja vas uvlači već od prve scene.

U nastavku izdvajamo tri savremena naslova koje ne smijete propustiti ako volite da razmišljate kao detektiv.

"Grantchester"

Grantchester Season 10 Trailer

Radnja: U idiličnom engleskom selu Grantchester, sredinom 1950-ih, zločini se dešavaju češće nego što biste očekivali. Sidney Chambers, mladi i harizmatični vikar, ne može da odoli rješavanju misterija. Uz pomoć lokalnog detektiva Geordieja Keatinga, otkriva da i u najmirnijim zajednicama ima mnogo tajni. Njihovo partnerstvo je neobično, ali funkcioniše savršeno, uz dozu humora i dubokih ličnih dilema. Serija kombinuje detektivsku radnju sa temama vjere, ljubavi i pravde.

"Miss Fisher's Murder Mysteries"

Miss Fisher's Murder Mysteries

Radnja: Phryne Fisher je bogata, pametna i neustrašiva dama detektivka u Melburnu 1920-ih godina. U svakoj epizodi rješava novi zločin, uz pomoć vijerne služavke Dot i inspektora Jacka Robinsona. Pored misterija, serija obiluje modom tog doba, brzim dijalozima i snažnim ženskim likovima. Phryne se ne uklapa u tadašnje norme – vozi auto, nosi pantalone i nikome ne polaže račune. Svaka epizoda je spoj elegancije, avanture i zabave.

"Magpie Murders"

Magpie Murders

Radnja: Kada poznati pisac detektivskih romana iznenada umre, njegova urednica Susan Ryeland otkriva da mu nedostaje posljednje poglavlje knjige. U potrazi za završetkom, Susan ulazi u svijet zagonetki, tajni i dvosmislenih odnosa. Paralelno se odvija i radnja samog romana, u kome detektiv Atticus Pünd rješava klasično englesko ubistvo. Dvije priče se prepliću, brišući granicu između fikcije i stvarnosti. Serija je moderna posveta Agati Kristi i "zagonetkama u zamku".

