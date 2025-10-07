Edi Gejn zbog majke krenuo da ubija? Sinove učila da mrze žene, nakon smrti tražio žrtve s njenim likom

Ed Gejn je imao komplikovan odnos sa svojom majkom, Augustom Vilhelminom Gejn.

Američki serijski ubica, čiji su zločini kasnije inspirisali niz horor filmova (uključujući "Psiho" i "Teksaški masakr motornom testerom"), bio je poznat i kao Mesar iz Plejnfilda. Ed je uhapšen 1957. godine nakon što je povezan sa nestankom vlasnice lokalne prodavnice alata, Bernis Vorden, prema navodima portala History.

Iako su vlasti kasnije pronašle raskomadano telo Bernis Vorden u Edovoj seoskoj kući, to nije bio jedini dokaz koji su otkrili. Policija je saznala da je Ed najmanje deceniju skupljao dijelove ljudskih tijela i koristio ih da pravi namještaj, maske, pa čak i odjeću u svom domu.

Pogledajte trejler za Netfliksovu priču o njemu "MONSTER: The Ed Gein Story":

Istražitelji su na kraju pronašli ostatke najmanje deset žena u Edovoj kući, a takođe su uspjeli da ga povežu sa nestankom vlasnice lokalne kafane, Meri Hogan, za čije je ubistvo Ed priznao da je odgovoran, prema History-ju. Kasnije je rekao policiji da je iskopavao grobove žena koje su ga podsjećale na njegovu majku, koja je preminula 1945. godine. U odraslom dobu dijagnostikovana mu je šizofrenija.

"Njegova šizofrenija ga je činila veoma usamljenim i napuštenim od strane majke", izjavila je forenzička psihijatrica Kerol Liberman za A&E Crime + Investigation u martu 2025. godine. "I možda je upravo to razlog zašto je čuo glasove koji su mu govorili da pronađe drugu majku."

Sa Čarlijem Hanamom i Lori Metkalf u glavnim ulogama Eda i Auguste, u najnovijoj Netfliksovoj ekranizaciji života ovog serijskog ubice, "Čudovište: Priča o Edu Geinu", evo svega što treba da znate o djetinjstvu Eda Gejna i njegovom odnosu sa majkom, Augustom Vilhelminom Gein.

Ko je bila majka Eda Gejna?

Augusta je rođena 21. jula 1878. godine u La Krosu, u saveznoj državi Viskonsin. Kao dijete nemačkih imigranata, udala se za Džordža Filipa Gejna 1900. godine i sa njim dobila dvoje djece - sinove Henrija Džordža Gejna i Edvarda Teodora Gejna.

Oko 1915. godine, porodica je napustila život u La Krosu, gde je Džordž posedovao i vodio lokalnu prodavnicu prehrambenih proizvoda, i preselila se na farmu u blizini Plejnfilda, u Viskonsinu. Tamo je Augusta,duboko religiozna žena, svojim sinovima često govorila protiv "modernih" žena, čak predviđajući da će doći potop koji će oprati grijehe žena, prema navodima časopisa TIME.

Kakvo je bilo djetinjstvo Eda Gejna?

Kao dječak, Ed je retko napuštao porodičnu farmu, osim kada je išao u školu, prema Biography. Dane je često provodio slušajući majčina propovjedanja o "urođenoj nemoralnosti žena", prema Britannici. Majka dvoje djece često je upozoravala sinove da ne stiču nikakve prijatelje, a Ed, kako je odrastao, nikada nije izlazio na sastanke, navodi TIME. Ipak, Ed je i dalje idolizovao Augustu i vremenom postao opsednut time da je udovolji, prema Biography.

Šta se dogodilo sa Augustom Gejn?

Nakon što je Džordž preminuo od srčanog udara 1940. godine, Henri i Ed su počeli da obavljaju razne sitne poslove po gradu kako bi prehranili sebe i majku. Četiri godine kasnije, Henri je poginuo 1944. godine nakon što je izbio požar u blizini porodične farme, ostavivši Eda i Augustu same.

U godini nakon Henrijeve smrti, Ed se potpuno posvetio brizi o majci, čije se zdravstveno stanje pogoršalo. Na kraju, Augusta je preminula od moždanog udara 29. decembra 1945. godine, prema Biography.

Nakon njene smrti, Ed je zapečatio majčinu sobu, odvojivši je od ostatka kuće, ostavljajući je u gotovo muzejskoj atmosferi. Kada je policija godinama kasnije upala u Gejnovu kuću, primetili su da je Augustina soba jedna od retkih prostorija koje su ostale netaknute, dok je ostatak kuće bio pretrpan stvarima i dokazima, prema A&E Crime + Investigation.

"Kada pogledate fotografije sa mjesta zločina, njegova kuća je bila potpuni haos", rekao je psiholog Luis Šlezindžer sa Džon Džej koledža za krivičnu pravdu. "Ali majčina soba bila je besprekorna, tačno onakva kakva je bila kada je umrla."

Zločini nakon smrti majke

U godinama nakon Augustine smrti počinje Edov zločinački pohod. Tokom 12 godina između njene smrti i njegovog hapšenja, Ed je redovno noću posjećivao groblja i iskopavao leševe nedavno preminulih žena za koje je kasnije rekao policiji da su ga podsjećale na njegovu majku, prema History.

Pored toga što je koristio tijela da pravi nameštaj za kuću, Ed je počeo da izrađuje i žensko "odelo od kože", sastavljeno od ljudskih ostataka najmanje 15 žena, navodi A&E.

Kasnije je istražiteljima rekao da je njegov odnos sa majkom izazvao želju da postane ona - a pomenuto odelo bilo je njegov način da to i ostvari, prema istom izvoru.

Takođe je tvrdio da su Meri Hogan i Bernis Vorden ličile na njegovu majku, prema The New York Times-u. Ed je konačno uhapšen 1957. godine nakon što je povezan sa nestankom Bernis Vorden. Tada je utvrđeno da nije mentalno sposoban da se suoči sa suđenjem, a ubrzo mu je dijagnostikovana šizofrenija, prema Biography.

Tokom naredne decenije boravio je u nekoliko psihijatrijskih ustanova, dok vlasti nisu odlučile da je sposoban da učestvuje u sopstvenoj odbrani. Godine 1968. proglašen je nevinim zbog neuračunljivosti, prema Milwaukee Journal Sentinel-u.

Na kraju je prebačen u psihijatrijsku ustanovu Mendota Mental Health Institute u Viskonsinu, gde je ostao do smrti od respiratornih problema 1984. godine, prema The New York Times-u. Imao je 77 godina.

