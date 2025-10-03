logo
Serija "Sablja" osvojila nagradu na festivalu u Varšavi: Peto međunarodno priznanje za ovo ostvarenje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor RTS
0

"Sablja" je osvojila Srebrnu nagradu u Poljskoj.

Serija "Sablja" osvojila nagradu na festivalu u Varšavi Izvor: Youtube printscreen/RTS Prikazuje

Na sinoć završenom jubilarnom, petom izdanju međunarodnog televizijskog festivala "Srce Evrope", koji se održao u glavnom gradu Poljske, Varšavi, serija "Sablja" u produkciji RTS-a osvojila je Srebrnu nagradu (Silver Award) u kategoriji igranih televizijskih serija.

Pogledajte kadrove iz serije "Sablja":

Festival Srce Evrope (Heart of Europe), koji organizuje Poljska nacionalna televizija (TVP), okuplja javne emitere iz cijele centralne i istočne Evrope.

Posredstvom ovog festivala ističe se živopisna audiovizuelna kreativnost regiona kroz razmjenu iskustava i znanja, uz priliku za međunarodno umrežavanje i saradnju autora i producenata televizijskog programa različitih žanrovskih odrednica.

Sablja trejler
Izvor: YouTube/ RTS Prikazuje

Nakon osvojenih nagrada na festivalima Canneseries, Serial Killer i Magnolia Awards, ovo je peto međunarodno priznanje seriji Sablja i još jedna potvrda njenog izuzetnog kvaliteta koji je prepoznat od strane svih žirija festivala na kojima se do sada takmičila.

Tagovi

sablja serije nagrada

