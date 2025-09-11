logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Mile Novaković: Čovjek koji je vodio čuvenu akciju Sablja

Preminuo Mile Novaković: Čovjek koji je vodio čuvenu akciju Sablja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Mile Novaković je preminuo danas u Beogradu.

Preminuo Mile Novaković Izvor: Youtube/ MOJ PUT - Život, ljudi i događaji...

General policije Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovjek koji je vodio čuvenu akciju Sablja, u kojoj je imao jednu od ključnih uloga, preminuo je danas u Beogradu. 

Prema prvim informacijama od izvora bliskog porodici, Mile Novaković se borio sa karcinomom limfnih žlijezda, a preminuo je u bolnici.

Policijska akcija Sablja vođena je posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, 12. marta 2003. godine. Datum i mjesto sahrane biće naknadno saopšteni.

(Telegraf/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

sablja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ