Preminuo Mile Novaković: Čovjek koji je vodio čuvenu akciju Sablja

Mile Novaković je preminuo danas u Beogradu.

General policije Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovjek koji je vodio čuvenu akciju Sablja, u kojoj je imao jednu od ključnih uloga, preminuo je danas u Beogradu.

Prema prvim informacijama od izvora bliskog porodici, Mile Novaković se borio sa karcinomom limfnih žlijezda, a preminuo je u bolnici.

Policijska akcija Sablja vođena je posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, 12. marta 2003. godine. Datum i mjesto sahrane biće naknadno saopšteni.

