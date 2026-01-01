Policija istražuje umiješanost 3. osobe zbog tragedije u centru Beograda: Mladić skočio kad je vidio mrtvu djevojku

Mladić je skočio sa 9. sprata u dvorište zgrade u centru Beograda.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Mladić M.M. (30) skočio je u četvrtak sa prozora 9. sprata zgrade u centru Beograda u Cvijićevoj ulici nakon što je njegova djevojka M.P. (28) preminula na njegove oči. Prema saznanjima "Republike", skočio je u dvorište zgrade, a Hitna pomoć je zatekla mrtvu djevojku u stanu.

Prema saznanjima pomenutog portala, jake policijske snage su i dalje ispred zgrade u Cvijićevoj ulici. Policija ispituje moguću umiješanost treće osobe.

Kako kažu komšije, stan u kom se dogodila tragedija se izdaje kao "stan na dan". Komšije tvrde da ih ne poznaju.

"Taj stan se izdaje na 24 časa, ne poznajem te ljude, ali smo šokirani, nije se do sada ovakva drama dogodila u našoj zgradi, a godinama živimo ovdje. Velika tragedija za te mlade ljude", kaže komšija.

Prema nezvaničnim informacijama istog portala, na licu mjesta zatečeni su tragovi intimnih odnosa i korišćenja narkotika. Uviđaj je obavio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

(Republika/MONDO)