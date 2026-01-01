logo
Nesvakidašnja scena na crnogorskoj obali: Uprkos hladnoći, hrabri kupač otvorio sezonu prvog januara (FOTO)

Autori Dušan Volaš Autori Rina
0

U Crnoj Gori ima onih koji su se kupali iako je 1. januar.

Čovjek se kupa u moru u Budvi 1 januara Izvor: RINA.RS

Nova godina je stigla, donijela je veliki minus u skoro cijeli naš region, a u Crnoj Gori se dogodila nevjerovatna scena na jednoj plaži gdje je viđen muškarac kako se kupa, piše agencija "RINA". U Budvi su mnogi uživali u suncu u bašti nekog kafića i posmatrali su hrabrog čovjeka koji je uživao kao da je jul.

"Nisam vjerovao šta vidim svojim očima. Čovjek se brčkao i uživao kao da je jul, a prethodnih dana je bilo jako hladno i na primorju pa pretpostavljam da je voda bila ledena. Ali, izgleda da to nije smetalo", kaže mještanin za pomenutu agenciju.

Primorje je puno turista. Muzički program i širok izbor hrane i pića doveo je do punih smještajnih kapaciteta.

"Cijene u kafićima su normalne, kafa od 2 do 4 eura u zavisnosti koju pijete i gdje ste seli, ručak za dvoje oko 20 eura. U Budvi je sve puno, a puno gostiju je upravo iz Srbije kao i svake godine", dodao je mještanin.

(RINA/MONDO)

