Tek stigla na Netfliks, a pogledana 13,6 miliona sati: Istinita priča o doktoru kojem je "izbrisano" 13 godina sjećanja

Gledaoci Netfliksa podigli su jednu "izvanrednu" medicinsku dramu na sam vrh liste najgledanijih serija na platformi.

Serija "Doc" se trenutno nalazi na drugom mjestu u rangiranju Tv sadržaja u SAD-u, odmah iza "ludačkog" trilera "Wayward".

Pogledajte trejler:

Dakle, ako tražite nešto novo u šta ćete se udubite, prestanite besciljno da skrolujete i pustite ovu novu seriju koja je stigla na Netfliks. Originalno je emitovana na Fox-u u januaru, a na Netfliks je stigla u četvrtak (23. septembra). Za kratko vrijeme, gledana je više od 13,6 miliona sati, prema podacima FlixPatrol-a.

Dok je stigla na ovu platformu, druga sezona je premijerno prikazana na Fox-u, što je dodatno pojačalo interesovanje za ovu "osvežavajuću" dramsku seriju. Još bolje - zasnovana je na šokantnoj istinitoj priči o vrhunskom doktoru koji je izgubio pamćenje u nesreći tokom vožnje van puta.

Doktor Pierdante Pičioni, italijanski lekar iz Pavije, južno od Milana, ispričao je za časopis PEOPLE kako mu je saobraćajna nesreća iz 2013. izbrisala 13 godina sjećanja.

U emotivnom i potresnom trenutku, Pičioni je zaboravio da mu je majka preminula - vjerovao je da je još živa kada se probudio iz kome koja je trajala nekoliko sati. Nije se sećao ni odrastanja svojih sinova, mislio je da su još uvijek djeca, i nije znao kako da koristi savremenu tehnologiju.

Italijanski emiter Rai 1 razvio je seriju "Doc - Nelle tue mani", inspirisanu njegovom nevjerovatnom životnom pričom.

Američka verzija serije zatim je dobila svoju adaptaciju na Fox-u, u kojoj glumi Moli Parker ("Deadwood") kao doktorka Ejmi Larsen, načelnica interne medicine u izmišljenoj bolnici u Mineapolisu. Nakon što doživi traumatsku povredu mozga u saobraćajnoj nesreći, gubi sjećanje na posljednjih osam godina svog života, piše Uniland.