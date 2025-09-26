Stiže druga sezona hit serije na Netfliks: U nastavku "Nobody wants this" zaigraće pravi ljubavni par

Netfliks je objavio trejler za dugoočekivanu drugu sezonu serije "Nobody Wants This", u kojoj glavne uloge tumače Kristen Bel i Adam Brodi. Jedno dobro poznato lice niko nije očekivao!

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Romantična komedija "Nobody Wants This" uskoro dobija novu sezonu, a gledaoce Netfliksa posebno je obradovalo pojavljivanje novog trejlera. Druga sezona serije izlazi 23. oktobra, a glavne zvijezde Kristen Bel i Adam Brodi vraćaju se u ulogama ne baš religiozne podkasterke Džoane i liberalnog rabina Noe.

Ljubav između Džoane i Noe naišla je na podijeljena mišljenja njihovih bližnjih, a u novoj sezoni gledaoce očekuju nove avanture ovog neobičnog para, kao i pojavljivanje jednog novog značajnog lika.

Pogledajte trejler:

Nobody wants this trejler za drugu sezonu Izvor: Youtube / Netflix

Uz Bel i Brodija, glumačku postavu ove serije obilježili su i Džastin Lupe, Timoti Simons i Džeki Ton, a u novoj sezoni pojaviće se i Lejton Mister kao Ebi, Džoanina neprijateljica iz djetinjstva. Zanimljivo je napomenuti da je Mister u stvarnom životu supruga Adama Brodija, a s Kristen Bel je već sarađivala na seriji "Gossip Girl".

U drugoj sezoni "Nobody Wants This", Mister tumači lik mame-influenserke, što će zasigurno biti zanimljivo gledati u odnosu s Džoanom, koja se bavi snimanjem podkasta.

Još neki od novih likova koje ćemo upoznati u narednoj sezoni tumačiće Majls Fouler, Aleks Karpovski i Arian Moajed.

Osoba zaslužna za stvaranje ove serije je producentkinja Erin Foster, koja je, nakon odličnih kritika na prvu sezonu, za Netfliks Tudum izjavila da je upravo ova serija vrhunac njene karijere i da je istinski uživala radeći s ovom glumačkom ekipom. Osim nje, na seriji je radila i njena sestra Sara Foster.

Pogledajte još kadrova:

Reakcija publike na prvu sezonu ove romantične komedije bila je izuzetno pozitivna - na stranici Rotten Tomatoes serija je ocenjena visokih 95%, dok joj je IMDb dodelio ocijenu 7.8/10.

