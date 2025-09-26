5 najboljih HBO serija iz zlatnog doba televizije: Krimići i drame kakve se više ne prave

Izdvajamo pet naslova koji su nastali u vrijeme kada se mnogo više obraćala pažnja na samu priču, tok, i likove, a ove serije definitivno treba da budu na vašoj listi ako ih niste gledali.

Svake godine dobijamo pregršt novih ostvarenja, ali serije iz zlatnog doba televizije ostale su neprikosnovene. Period od 2000. do 2023. donio je priče koje su oblikovale televiziju, od kultnih drama do nezaboravnih komedija.

HBO je još tada učvrstio svoju reputaciju kao platforma na kojoj nastaju najsnažnije i najinovativnije naslove, a mnogi od njih i danas važe za najbolje što televizija može da ponudi.

Succession (2018-2023)

Žanr: drama, satira

Succession: Season 1 Izvor: YouTube

Serija prati moćnu, ali disfunkcionalnu porodicu Roj, vlasnike globalnog medijskog carstva. U središtu je borba između oca i djece za kontrolu kompanije, uz spletke, manipulacije i oštru kritiku korporativnog svijeta. Vrhunski dijalozi i odlična gluma čine ovu seriju obaveznom za sve koji vole napetu dramu sa primjesama crnog humora.

Band of Brothers (2001)

Žanr: ratna drama, istorijska drama

Band of Brothers serija trejler Izvor: Youtube / HBO UK

Ova miniserija prati elitnu jedinicu američkih vojnika kroz najteže bitke Drugog svjetskog rata, od Normandije do Njemačke. Realističan prikaz ratnih strahota, bratstva među vojnicima i žrtava koje donose čine je nezaboravnom. Produkcija i režija su na filmskom nivou, zbog čega važi za jednu od najboljih ratnih serija ikada.

Six Feet Under (2001-2005)

Žanr: drama, crna komedija

Six Feet Under serija trejler Izvor: Youtube / HBO

Radnja se odvija u porodičnom pogrebnom preduzeću u Los Anđelesu, prateći članove porodice Fišer i njihove unutrašnje borbe sa smrću, životom i međusobnim odnosima. Serija se bavi univerzalnim pitanjima smisla, ljubavi i gubitka, često na mračan, ali i duhovit način. Posebno se pamti po jednom od najboljih završetaka u istoriji televizije.

The Wire (2002-2008)

Žanr: krimi-drama, politička drama

The Wire Izvor: YouTube

Ova serija daje brutalno iskren prikaz Baltimora, kroz isprepletane priče policije, dilera, političara, novinara i nastavnika. Svaka sezona fokusira se na različit aspekt društva, otkrivajući kako sistemske greške utiču na svakodnevne živote. Mnogi je smatraju jednom od najrealističnijih i najinteligentnijih serija ikada snimljenih.

The Sopranos (1999-2007)

Žanr: krimi-drama

The Sopranos Izvor: YouTube

Serija prati mafijaškog bosa Tonija Soprana, koji balansira između porodičnog života i brutalnog svijeta organizovanog kriminala. Unutrašnji konflikti, terapija kod psihijatra i mračan humor čine je revolucionarnom u prikazu antiheroja. To je serija koja je promenila televiziju i postavila standarde za sve drame koje su usledile.

(MONDO)