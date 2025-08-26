5 Netflix i HBO serija o kojima svi pričaju: Dva mračna trilera najgledanija

Nevezano da li ste raspoloženi za triler, dramu ili nordic noir, izdvojili smo najpopularnije naslove koji su idealni za bindžovanje

Izvor: YouTube/ HBO Max /printscreen

U moru novih naslova, pojedini su se posebno izdvojili ove godine, a iako je triler žanr koji trenutno dominira, na listu najgledanijih upisale su se i neke drame i satire koje su razoružale gledaoce već nakon prvih kadrova.

Mi smo izdvojili pet serija o kojima se trenutno najviše priča i polemiše na mrežama:

1. The Gilded Age

The Gilded Age | Official Trailer Izvor: YouTube

Žanr: istorijska drama

Radnja je smještena u Njujork krajem 19. vijeka, u periodu tzv. "zlatnog doba" Amerike. Serija prati sukobe između starih aristokratskih porodica i novih bogataša koji se bore da uđu u visoko društvo. U središtu priče je mlada Marian Bruk, koja ulazi u ovaj svijet pun glamura, ali i intriga. Likovi vode bitke za status, ljubav i moć, dok se na pozadini odvija burno društveno-političko vrijeme. Puna je luksuznih kostima, raskošnih balova i suptilnih, ali opasnih rivalstava.

Sezona 3 je upravo završena (posljednja epizoda emitovana je 24. avgusta 2025), a potvrđena je i četvrta sezona za početak 2026–27 godine.

2. The Chair Company

Žanr: crna komedija / satira

The Chair Company Izvor: YouTube

Radnja se vrti oko neobične kancelarijske firme u kojoj se nakon jednog bizarnog i neprijatnog događaja otvara niz intriga. Serija na duhovit i pomalo apsurdan način prikazuje radne odnose, rivalstva i apsurd korporativne kulture. Humor je mračan, a likovi su često prenaglašeni i karikirani, što stvara osjećaj nelagode, ali i smijeha. Fokus je na tome kako se ljudi ponašaju kada se osjećaju ugroženo ili poniženo. Serija kombinuje elemente misterije sa komedijom, i već je označena kao najuzbudljivija HBO premijera u 2025.

3. The Night Agent – Sezona 2

Žanr: akcioni triler / špijunska drama

The Night Agent: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Priča prati mladog agenta FBI-a Pitera Sazerlenda koji radi u podrumu Bijele kuće i dežura na telefonu koji rijetko zvoni. Kada se javi na poziv, uvučen je u smrtonosnu mrežu zavjera koja uključuje špijune, političke izdaje i atentate. Uz pomoć neobične saveznice, mora da otkrije ko stoji iza pokušaja državnog udara. Tempo serije je brz, pun jurnjave, pucnjave i neočekivanih preokreta. Istovremeno istražuje i lične dileme junaka, poput povjerenja i lojalnosti.

Interesantno je da je serija samo u prvoj polovini 2025. imala čak milijarde minuta pregleda.

4. Dept. Q

Žanr: kriminalistička drama / nordic noir

Dept. Q, trejler Izvor: YouTube

Radnja je zasnovana na popularnim danskim romanima Jusija Adlera-Olsena. U centru priče je inspektor Karl Merk, mračni i cinični policajac koji vodi posebnu jedinicu "Odeljenje Kju", zaduženu za neriješene slučajeve ubistava. Zajedno sa partnerom Asadom otkriva stare zločine koji su povezani sa moćnim ljudima. Serija obiluje mračnom atmosferom, sporim ali napetim tempom i složenim likovima. Svaka istraga otkriva dublje slojeve korupcije i ličnih tragedija.

5. The Pitt

Žanr: medicinska drama

The Pitt | Official Trailer | Max Izvor: YouTube

Radnja je smještena u hitnu službu jedne bolnice, gdje se svaka epizoda odvija u realnom vremenu — jedan sat u životu ljekara i pacijenata. Fokus je na dr Langdonu i njegovom timu koji se bore sa krizama, hitnim operacijama i moralnim dilemama. Serija kombinuje intenzitet urgentne medicine sa ličnim pričama ljekara, njihovim privatnim životima i konfliktima. Atmosfera je često napeta, sa situacijama u kojima se svaka sekunda računa. Već nakon prve sezone serija je dobila pohvale kao moderna verzija kultne serije ER.

Inače, nedavno je potvrđeno da serija dobija drugu sezonu koja će imati premijeru u januaru 2026.

(MONDO)