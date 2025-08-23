Triler serija nakon samo 7 epizoda ima ocjenu 10/10: Novi spin-off premašio original, dogurao do 94% na Rottenu

"Dexter: Resurrection" je odjeknula među publikom od prve epizode, toliko, da je već nazivaju remek-djelom.

Nova krimi serija tek je počela sa prikazivanjem, a već je uspjela da ostvari nevjerovatne rezultate, i to nakon samo sedam epizoda.

Riječ je o nastavku kultnog ostvarenja "Dexter" koji je sada došao u novom ruhu, a ocena od 94% definitivno govori da je nadmašio original.

Treći spin-off "Dexter Resurrection" zasnovan je na originalnoj priči koja je svojevremeno osvojila i četiri Emi nagrade, a novu verziju nazviaju najboljom verzijom od cijele tv franšize.

Pogledajte trejler:

Ipak, bitno je napomenuti da je preporuka da, kako biste u potpunosti uživali u "Dexter: Resurrection", prethodno pogledate originalnu seriju, kao i "New Blood". Nije ovo priča u koju se može ući naslijepo – ali nagrada koju pruža Resurrection nevjerovatno je zadovoljavajuća za dugogodišnje fanove i one koji izdvoje vrijeme za prethodne dijelove.

O čemu se radi u seriji?

Radnja serije počinje sedmicu-dvije nakon događaja iz "Dexter: New Blood", gde je Dekster Morgan ranjen hicem iz pištolja koji je pucao njegov sin Harison. Neočekivano, on preživljava i budi se iz kome, što pokreće nastavak priče.

Dekster otkriva da je Harison nestao — otišao je u Njujork, i Dekster kreće u potragu za njim, vođen krivicom i željom da ispravi ono što je pošlo po zlu.

Međutim, to nije klasična potraga za izgubljenim sinom. Dekster, i sam progonjen sopstvenim "mračnim unutrašnjim glasom", ulazi u svet kriminala i novih ubica dok pokušava da se poveže sa Harisonom.

Pored toga, pojavljuje se njegov stari prijatelj, kapetan Enjdžel Batista, koji donosi senku zakona nad Deksterom i dodatno komplikuje situaciju.

Novi likovi i opasnosti u Njujorku

U Njujorku Dexter se susreće s novim, opasnim likovima: