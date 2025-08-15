Ljudi zgroženi završetkom "And Just Like That": Finale opisali kao najodvratnije ikada, vrhunac Mirandina scena u wc-u

Finalna epizoda emitovana je sinoć, i mnogi ne skrivaju razočarenje zbog kraja koji nije u duhu serije

Nakon prikazane posljednje epizode, obožavaoci kultne serije "Sex and the City" osuli su paljbu po spin-offu "And Just Like That", optužujući producente da su uništili nasljeđe originala "woke" zapletima, naročito nakon posljednje epizode treće sezone, emitovane u četvrtak, u kojoj se našla scena sa Mirandom koja otpušava WC – koju su mnogi nazvali "odvratnom" i "bespotrebnom".

Sada su Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis završile svoje uloge legendarnih Keri Bredšo, Mirande Hobs i Šarlot Jork, međutim, fanovi ne kriju nezadovoljstvo.

Mnogi su ostali zatečeni finalom sezone, prikladno nazvanim "Party of One" ("Zabava za jednog"), koje je uključivalo niz bizarnih scena, među kojima i "farsičnu" proslavu Dana zahvalnosti sa mlađim gostom po imenu Epkot netolerantnim na laktozu koji zapušava Mirandin toalet.

Kraj serije donio je i trenutak u kojem se Keri pomirila s tim da će ostatak života provesti sama, nakon godina emotivnih uspona i padova, a internet su preplavile negativne reakcije:

"Serija je postala previše woke i potpuno izgubila smisao. Uništili su sopstveno nasljeđe."

"Ovo je woke na steroidima."

"Završila sam gledanje! Toliko sam bijesna da nemam riječi… Samo se pitam zašto su morali da idu u tom pravcu. I eto, drago mi je što je gotovo."

"Nemam problem s tim da Keri ostane sama – to je realnost mnogih žena u 50-im i 60-im. Ali pretjerali su s političkom korektnošću, sve je bilo napeto i nijednom se nisam od srca nasmijala."

"Savršen kraj – i zaslužen – za o što su od originala napravili gomilu gluposti."

"Poslije šest sezona, dva filma i tri sezone nastavka… OVAKO to završavate? I fanovi i likovi zaslužili su mnogo više. Odbijam da prihvatim ovaj haos", pisali su ljudi.

Doduše, korisnici su za jedno u pravu - od samog početka prikazivanja, serija je izazivala podjele, sa zapletima poput Mirandinog varanja muža Stiva sa nebinarnom komičarkom Če Dijaz, ili Kerinim iznenadnim izjavama da je Mister Big, za kog je tvrdila da je "ljubav njenog života", zapravo bila "greška".

Šta je problematično u finalu - pažnja, spojleri!

Finalna epizoda počinje scenom u kojoj Keri sama ruča u restoranu, dok joj konobarica iz sažaljenja za sto stavlja plišanu igračku. "To je bio ručak sa dozom srama", priča ona Šarlot. "Izgleda da je i u budućnosti tragedija kada žena jede sama."

Miranda se u međuvremenu viđa sa Stivom, gde razgovaraju o sinu Brejdiju koji očekuje dijete s djevojkom koju jedva poznaje. On odbija da dođe na Dan zahvalnosti poslije svađe oko trudnoće.

Kada Stiv pita Mirandu šta misli o Miji, ona mu odgovara: "Bojim se da bi mogla biti glupa."

Sa druge strane, Keri prisustvuje modnoj reviji vjenčanica, razgovarajući o braku. "Udala sam se za Biga jer je to značilo da sam izabrana", priznaje. Šarlot je potom teši da će upoznati novog muškarca, ali Keri sve više prihvata pomisao da će "možda zauvijek ostati sama".

Tokom večere zahvalnosti, Šarlot pokušava da je upari s poznanikom Markom, koji je bio tri puta oženjen, ali "ima avion", što je Keri razljutilo. No, večeru prekida dolazak Brejdijeve devojke i prijatelja – među kojima je i famozni Epkot, koji momentalno traži toalet i izaziva haos.

Poslije haotičnog kraja večeri, Keri odlazi kući, pušta karaoke i pleše dok jede pitu. Zatim mijenja epilog svog romana – briše nagovještaj nove romanse i mijenja ga rečenicom: "Žena je shvatila da nije sama – bila je svoja."

Podsjetimo, iako je prva epizoda davne 2021. godine krenula eksplozivno - Big doživljava srčani udar i umire, serija nije opravdala kvalitet i entuzijazam kultnog ostvarenja "Sex And The City".

Kris Not je kasnije izmontiran iz serije nakon što su ga četiri žene optužile za se*sualno zlostavljanje – on je negirao sve optužbe i nikada nije bio optužen za bilo kakav zločin.

Ljudima se nisu svidjeli ni pojedini novi likovi poput Če Dijaz, i mnogi su mišljenja da je cela ta priča bila "gubljenje vremena".

Fanove je šokiralo i kada je čuvena Samanta Džons snimila tajnu kameo scenu za drugu sezonu serije, bez ikakvog susreta ili interakcije sa ostalim glumcima. Ipak, 99% ljudi je saglasno - Samanta fali u "AJLT".

Iako je mnogima ostao gorak ukus u ustima nakon završetka serije, u isti mah mnogi spominju da je spin-off bio "čisto gubljenje vremena".

