Vraća se omiljena tinejdž drama na male ekrane: Na drugu sezonu serije fanovi čekali godinu i po dana

Prva sezona je bila i više nego uspješna.

Premijera novih epizoda serije "My Life With the Walter Boys" zakazana je krajem avgusta, a već sada znamo da nas čeka još više emocija, drame, ljubavnih previranja i novih izazova u gradiću Silver Fols.

Serija bazirana na istoimenom romanu autorke Ali Novak koji je izvorno objavljen na Wattpadu, premijerno je prikazana u decembru 2023. godine i odmah je postala globalni hit. Radnja prati život Džeki Hauard (Niki Rodrigez), tinejdžerke iz Njujorka koja se, nakon tragičnog gubitka porodice, seli u ruralni Kolorado gde se useljava u dom porodice Volter, prijatelja njene majke koji imaju sedam sinova i jednu ćerku.

Netfliks je još krajem 2023. potvrdio da je u razvoju druga sezona. Zanimljivo je što je serija već obnovljena i za treću sezonu, koja se očekuje 2026. godine.

Povratak u Silver Fols i još komplikovaniji ljubavni trougao

Trejler za drugu sezonu jasno daje do znanja - povratak Džeki u Silver Fols neće biti jednostavan. Nakon što je prošle sezone napustila Kolorado zbog emocionalnog haosa između braće, Aleksa (Ešbi Džentri) i Kola (Noa Lalond), Džeki se nakratko vratila u Njujork kako bi pokušala da pobjegne od svega. Ali, na nagovor Ketrin Volter (Sara Raferti), ona odlučuje da se vrati i pokuša ponovo da pronađe svoje mesto u porodici Volter i u životu koji je iznenada postao njen

Međutim, stare rane još nisu zacjelile. Aleks, koji joj je priznao ljubav, sada trenira za rodeo i ima novu simpatiju, takmičarku B. Hartford (Natali Šarp), što dodatno uznemirava Džeki. S druge strane, Kol se bori sa sopstvenim osjećanjima neuspjeha i odlučuje da prekine svoju buntovničku rutinu i počinje da razmišlja o upisu na fakultet.

Trejler otkriva da i dalje postoji jaka emocionalna tenzija između Džeki i njegove braće. Aleks priznaje da ne može da preboli Džeki, dok Kol nastavlja da pokazuje znake da mu je stalo, iako Džeki sada pokušava da postavi granice.

Novi likovi i dublje priče

Pored poznatih lica, nova sezona donosi i nekoliko novih likova koji će dodatno zakomplikovati zaplet. Natali Šarp kao B. Hartford odmah postaje predmet tračeva i sumnje zbog svoje bliskosti sa Aleksom. Istovremeno, ljubavni problemi ne zaobilaze ni druge članove porodice Volter.

Ali "My Life With the Walter Boys" nikada nije bila samo serija o ljubavnom trouglu. Nova sezona dodatno produbljuje emotivne teme - Džeki nastavlja da se bori sa gubitkom porodice, bori se da održi svoj identitet usred seoskog života i traži svoj novi "dom" u svijetu koji joj je u mnogo čemu stran.

Druga sezona serije "My Life With the Walter Boys" stiže na Netfliks 28. avgusta.

