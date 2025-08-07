Ukoliko volite "Wednesday" obožavaćete ovih 5 gotik serija: Požurite, jer #1 fantaziju uskoro skidaju sa Netfliksa

Ako ste željni adrenalina i mračne tajanstvene atmosfere, ove serije su savršen izbor za vas.

"Wednesday" je jedna od najpopularnijih gotik serija današnjice, koja je usp‚ješno oživjela interesovanje za mračne, tajanstvene priče i donijela novi dah ovom žanru. Zahvaljujući njoj, mnoge druge serije sa sličnom atmosferom ponovo su došle u fokus publike.

Serija prati avanture tinejdžerke Vensdej Adams dok pohađa Akademiju Nevermore akademiju za natprirodne tinejdžere. Tamo se suočava sa svojim posebnim sposobnostima, otkriva mračne porodične tajne i pokušava da riješi misteriju koja muči njen grad.

Serija spaja mračnu atmosferu, crni humor i nadprirodne elemente, prikazujući Vensdej kao snažnu i inteligentnu djevojku koja ne pristaje na kompromis.

Kada izlazi "Wednesday"?

Druga sezona serije "Wednesday" sadrži ukupno osam epizoda, objavljenih u dvije grupe od po četiri.

Prvi dio izlazi u srijedu, 6. avgusta 2025. godine, sa prve četiri epizode:

Epizoda 1: "Here We Woe Again"

Epizoda 2: "The Devil You Woe"

Epizoda 3: "Call of the Woe"

Epizoda 4: "If These Woes Could Talk

Drugi dio stiže u srijedu, 3. septembra 2025. godine, sa epizodama od 5 do 8.

Ako ste ljubitelj mračnih gotik serija, poput onda, i treba vam nešto da "ubijete" vrijeme do septembra, izdvojili smo pet naslova koji će vam se sigurno dopasti. Prepunu su mračne atmosfere, misterioznih likova i napetih zapleta koji će vas držati prikovane za ekran. Bilo da volite nadprirodne elemente, porodične tajne ili psihološki horor, ove serije će vas uvesti u svet tame i neizvesnosti koji nećete lako zaboraviti.

Penny Dreadful

Radnja: Mračna i stilizovana horor serija smještena u viktorijanski London, gdje se prepliću klasični likovi iz horor književnosti poput Drakule, Frankenštajnovog čudovišta, Dorijana Greja i vukodlaka u jedinstvenoj, originalnoj priči. U središtu radnje je misteriozna i moćna Vanesa Ives, koja se, zajedno sa istraživačem Malkolmom Marejom i američkim revolverašem Etanom Čandlerom, bori protiv natprirodnih sila i svojih ličnih demona.

Serija kombinuje elemente gotičkog horora, psihološke drame i tragedije, istražujući teme grijeha, iskupljenja i unutrašnje tame.

Chilling Adventures of Sabrina

Radnja: Serija prati tinejdžerku Sabrinu Spelman, napola vješticu, napola smrtnicu, koja pokušava da pomiri svoj običan život sa mračnim svijetom čarobnjaštva. Dok se priprema za svoj 16. rođendan i obred posvećenja Mračnom Gospodaru, Sabrina se suočava sa sve većim opasnostima, mračnim silama i moralnim dilemama, balansirajući između dve suprotstavljene strane svog identiteta.

Serija je mračnija reinterpretacija klasične priče o Sabrini, sa horor i okultnim elementima, i nemojte da vas zavara - jer ovo nije serija za tinejdžere kako se isprva čini.

The Fall of the House of Usher

Radnja: Adaptacija poznate priče Edgara Alana Poa koja prati mračnu i jezivu priču o porodici Ašer.

Serija istražuje teme ludila, porodičnih tajni i nadprirodnih sila dok se kuća "Usher" suočava sa svojim propadanjem i zlokobnim nasljeđem koje prijeti da uništi sve članove porodice.

The Haunting of Bly Manor

Radnja: Serija prati mladu dadilju koja dolazi da čuva dvoje djece u velikoj, zagonetnoj vili Bly. Kako vrijeme prolazi, otkriva mračne tajne o kući i njenim stanovnicima, dok se suočava sa natprirodnim pojavama i prošlošću koja je ispunjena tugom i gubitkom.

Serija kombinuje horor s emocionalnom dramom o ljubavi, sjećanjima i oproštaju.

The Sandman

Radnja: Nakon sudbonosnog ponovnog susreta sa porodicom, San iz Večnih (Tom Steridž) mora da donese niz gotovo nemogućih odluka dok pokušava da spase sebe, svoje kraljevstvo i svijet budnih od katastrofalnih posljedica grešaka iz prošlosti. Da bi iskupio svoje grijehe, San mora da se suoči sa starim prijateljima i neprijateljima, bogovima, čudovištima i smrtnicima.

Požurite kada je riječ o ovoj seriji, pošto je Netfliks odlučio da je otkaže nakon dvije sezone. Ukoliko vas zanima koja još kultna ostavarenja nećete moći da gledate na popularnoj platformi, pročitajte u nastavku.



