Kadrovi serije "The Librarians: The Next Chapter" snimljeni su, između ostalog, i u Skupštini Srbije.

Izvor: Youtube printscreen/ TNT

Poznata američka serija "The Librarians: The Next Chapter" snimana je i u Beogradu. Objavljeni su kadrovi koji su snimljeni u srpskoj prestonici.Na Jutjubu se pojavila nova scena iz ovog ostvarenja koja je snimljenja, ni manje, ni više, nego u Skupštini Srbije.

"Lisa (Olivija Moris), Konor (Blui Robinson) i Čarli (Džesika Grin) spremaju se da se oproste jedni od drugih – i od Biblioteke – dok dočekuju povratak Džejkoba Stouna (Kristijan Kejn). Međutim, Vikram (Kalum Mekgauan) upada i prekida njihov odlazak, povlačeći ih u hitnu misiju koja ih vodi pravo do generala Gregora. Kakva sudbina čeka Lisu, Konora, Čarli, Vikrama i Džejkoba? Saznajte u seriji The Librarians: The Next Chapter na TNT-u.", navodi se u opisu scene serije.

Pogledajte kadrove snimljene u Skupštini Srbije:

Vidi opis U američkoj seriji osvanuo snimak iz srpske Skupštine: Niko nije znao da hit ostvarenje snimaju u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ TNT Br. slika: 6 6 / 6 AD

O seriji "The Librarians: The Next Chapter"

The Librarians Prepare To Say Goodbye Izvor: YouTube

"The Librarians: The Next Chapter" prati Vikrama Čemberlena (Kalum Mekgauan), "Bibliotekara" iz prošlosti koji je putovao kroz vrijeme iz 1847. godine i sada se nalazi zaglavljen u savremenom svijetu. Kada se Vikram vrati u svoj zamak u Beogradu, u Srbiji, i otkrije da je sada pretvoren u muzej, nehotice oslobađa magiju širom evropskog kontinenta. Uz pomoć nove ekipe neobičnih junaka – uključujući istoričarskog genija, naučnog stručnjaka i visoko obučenu Čuvarku – Vikram ima svega šest mjeseci da počisti nered koji je napravio.

(Telegraf/ MONDO)