logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve fotke sa snimanja serije o Hariju Poteru: Neviđeni kolaps u Londonu, fanovi opkolili glumce

Prve fotke sa snimanja serije o Hariju Poteru: Neviđeni kolaps u Londonu, fanovi opkolili glumce

Autor Đorđe Milošević
0

Snimanje serije o Hariju Poteru uveliko je u toku, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju završetak.

Snimanje serije o Hari Poteru Izvor: Youtube printscreen / Obsessions

Glumac Nik Frost, koji u seriji "Harry Potter" tumači Hagrida, nadvisio je glavnu zvijezdu Dominika Meklaflina tokom snimanja serije u Londonu, kada je produkcija potpuno zaustavila saobraćaj.

Snimanje dugo očekivanog HBO programa, koji je prvi put najavljen u aprilu 2023. godine, uveliko je u toku.

U maju ove godine konačno su otkrivena imena troje glavnih dječjih glumaca, nakon višemesečnih nagađanja – Dominik tumači glavnog junaka Harija, Arabela Stenton igra Hermionu Grendžer, dok je Alaster Staut dobio ulogu Rona Veslija.

Sada su se pojavile fotografije Nika i Dominika kako šetaju ulicom u blizini London Bridža, koje pokazuju da savršeno odgovaraju svojim novim ulogama, koje su u originalu igrali Danijel Redklif i Robi Koltrejn. Škotlanđanin Dominik, koji ima 11 godina, izgledao je ozbiljno dok je gledao u daljinu, odjeven u plavo-zeleno-žutu kabanicu.

Svoj stajling upotpunio je širokim farmerkama, rancem i Hari Potera prepoznatljivim naočarima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serija Hari Poter

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA