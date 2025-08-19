Prve fotke sa snimanja serije o Hariju Poteru: Neviđeni kolaps u Londonu, fanovi opkolili glumce

Snimanje serije o Hariju Poteru uveliko je u toku, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju završetak.

Glumac Nik Frost, koji u seriji "Harry Potter" tumači Hagrida, nadvisio je glavnu zvijezdu Dominika Meklaflina tokom snimanja serije u Londonu, kada je produkcija potpuno zaustavila saobraćaj.

Snimanje dugo očekivanog HBO programa, koji je prvi put najavljen u aprilu 2023. godine, uveliko je u toku.

U maju ove godine konačno su otkrivena imena troje glavnih dječjih glumaca, nakon višemesečnih nagađanja – Dominik tumači glavnog junaka Harija, Arabela Stenton igra Hermionu Grendžer, dok je Alaster Staut dobio ulogu Rona Veslija.

Sada su se pojavile fotografije Nika i Dominika kako šetaju ulicom u blizini London Bridža, koje pokazuju da savršeno odgovaraju svojim novim ulogama, koje su u originalu igrali Danijel Redklif i Robi Koltrejn. Škotlanđanin Dominik, koji ima 11 godina, izgledao je ozbiljno dok je gledao u daljinu, odjeven u plavo-zeleno-žutu kabanicu.

Svoj stajling upotpunio je širokim farmerkama, rancem i Hari Potera prepoznatljivim naočarima.

