7 detektivskih serija koje su bolje od knjiga po kojima su nastale: Krimići koji su zaslužili titulu remek-djela

Ukoliko ste željni dobre misterije, detektivske potrage i priča koje su nadmašile originalna djela, izdvojili smo serije koje morate makar jednom da pogledate.

Ne dešava se često da filmovi i serije nadmaše originalna ostvarenja po kojima su nastali. Ali, kada do toga dođe, uglavnom govorimo o remek-djelima sedme umjetnosti. Iako se često raspravlja da li je bolja serija ili knjiga, neke su prevazišle svoja književna izvorišta.

Donose složenije likove, savremeniji pristup i vizuelni šarm koji ih je učinio popularnijim i od originalnih djela. Zato smo izdvojili sedam detektivskih serija, nastalih po krimi romanima koji su postavili temelje žanra.

1. Bones (2005 - 2017)

Inspirisana je serijom romana Keti Rajks o forenzičkoj antropološkinji Temperens Brenan (Déjà Dead, Death du Jour, Deadly Decisions i drugi)

Serija prati doktorku Temperens Brenan, briljantnu ali pomalo društveno nespretnu antropološkinju, i agenta FBi-ja Sili Buta. Njih dvoje zajedno rješavaju ubistva na osnovu ostataka žrtava, najčešće kostiju, a svaki slučaj otvara i ljudske priče iza zločina. Pored misterija, publika prati i njihov privatni odnos, pun tenzija, humora i emotivnih trenutaka.

2. Hannibal (2013 - 2015)

Zasnovana je na romanima Tomasa Harisa (Red Dragon, Hannibal, Hannibal Rising).

U centru je specijalni agent Vil Grejem, čovjek sa izuzetnim darom da "uđe u um" ubica. Njegov psihijatar postaje doktor Hanibal Lektor – harizmatičan, kultivisan, ali ujedno i opasan serijski ubica i kanibal. Serija je mračna, vizuelno raskošna i istražuje tanku liniju između prijateljstva, manipulacije i opsesije.

3. Grantchester (2014 - )

Serija je nastala po romanima Džejmsa Ranisona (Sidney Chambers and the Shadow of Death, Sidney Chambers and the Perils of the Night, Sidney Chambers and the Problem of Evil i ostali)

Radnja je smještena u pedesete godine u engleskom selu Grantčester. Glavni junak je mladi sveštenik Sidni (kasnije Vil), koji ima nos za rješavanje zločina i nepravdi, pa se udružuje sa policijskim inspektorom. Krimi zapleti su isprepletani sa moralnim i emotivnim dilemama, a toplina malog mjesta daje seriji poseban ugođaj.

4. Bosch (2014 - 2021)

Adaptacija romana Majkla Konelija o detektivu Hariju Bošu (The Black Echo, The Black Ice, The Concrete Blonde, i drugi).

Hari Boš je tvrdoglavi detektiv u Los Anđelesu, poznat po tome da uvijek ide do kraja, bez obzira na cijenu. Serija kombinuje istrage brutalnih ubistava sa njegovim privatnim životom, odnosima sa kćerkom i kolegama, ali i sukobima sa korumpiranim sistemom. Mračna, realistična i puna napetosti, prikazuje grad i pravdu bez uljepšavanja.

5. Wallander (2005 - 2013)

"Wallander" je zasnovan na knjigama švedskog pisca Heninga Mankela (Faceless Killers, The Dogs of Riga, The White Lioness, i ostali).

Švedska serija prati inspektora Kurta Valandera, čovjeka kojeg jednako prate lične tragedije i mračni slučajevi koje rješava. Svaka priča je teška, obojena melanholijom i nordijskom atmosferom, a kroz kriminal se prikazuju i širi društveni problemi. Serija je sporija, ali duboko emotivna i introspektivna.

6. Miss Fisher’s Murder Mysteries (2012 - 2015)

Temelji se na romanima Keri Grinvud o Frajni Fišer (Cocaine Blues, Death at Victoria Dock, Murder on the Ballarat Train, i drugi naslovi).

Radnja je smještena u Australiju dvadesetih godina prošlog vijeka. Frajni Fišer je glamurozna, hrabra i duhovita dama koja se ne uklapa u tadašnje društvene norme – nosi pantalone, vozi kola i rješava ubistva. U svakoj epizodi balansira između luksuza, romantike i krimi zapleta, a sve to uz dozu elegancije i šarma.

7. Inspector Morse (1987–2000)

Serija je bazirana na romanima Kolina Dekstera (Last Bus to Woodstock, The Silent World of Nicholas Quinn, The Dead of Jericho, i ostali).

Čitaoci Radio Tajmsa proglasili su je "najvećom britanskom kriminalističkom dramom" svih vremena i, iako nije toliko popularna na međunarodnom nivou, u svojoj matičnoj zemlji, Velikoj Britaniji, Inspektor Mors je postao svojevrsna institucija.

Ovo je krimi serija o inspektoru Morsu, čovjeku oštrog uma, ali i komplikovanog karaktera – voli muziku, piće i ima pomalo ciničan pogled na svijet. Njegovi slučajevi u Oksfordu često su složeni i intelektualno zahtjevni, sa puno misterija i obrta. Serija je sporijeg tempa, ali prepuna atmosfere i britanskog šarma.

