Tri najbolje komedije u 2025: Ako želite da vas boli stomak od smijeha, ne tražite dalje

Tri najbolje komedije u 2025: Ako želite da vas boli stomak od smijeha, ne tražite dalje

Ova tri ostvarenja savršena su da vam podignu raspoloženje.

Tri najbolje komedije u 2025 od kojih će vas boleti stomak od smejanja Izvor: Youtube printscreen/ Netflix, Youtube printscreen/ HBO Max

Ako vam je dosta teških drama i napetih trilera, 2025. godina donijela je pravu mjeru smijeha i zabave. Komedije su se vratile na scenu u velikom stilu. Ove tri nove serije izdvojile su se po zanimljivim likovima, originalnim pričama i pametnom humoru koji osvaja gledaoce širom svijeta. Bilo da volite crni humor, neobične odnose ili svakodnevne apsurde, u ovim naslovima ćete sigurno pronaći nešto za sebe.

"Sirens"

Sirens
Izvor: YouTube

Radnja: Naizgled miran vikend na luksuznom imanju pretvara se u intenzivnu psihološku igru kada se okupe članovi jedne disfunkcionalne porodice. "Sirens" je tamna komedija koja vješto secira odnose moći, privilegije i prećutane tajne među rodbinom i prijateljima. Dijalozi su britki, atmosfera napeta, a svaka scena nosi dozu neizvjesnosti. Likovi su pažljivo oblikovani, sa slojevima koji se polako otkrivaju tokom epizoda. Serija provokativno otvara pitanja o društvenim nejednakostima i licemerju elita. Vrijedi je pogledati zbog odlične glume, napete radnje i slojevitih poruka koje ostaju s vama dugo nakon gledanja.

"Good Cop/Bad Cop"

Good Cop/Bad Cop
Izvor: YouTube

Radnja: Ova svježa i duhovita serija donosi spoj policijske drame i komedije, kroz neobičan tandem koji balansira između haosa na ulici i ličnih problema. Glavni junaci – jedan strog i pravdoljubiv, drugi opušten i snalažljiv – stalno upadaju u situacije koje testiraju njihove vrijednosti i granice. Humor proizilazi iz realnih, ali apsurdnih situacija koje svakodnevno proživljavaju. "Good Cop/Bad Cop" donosi osvježenje u žanr, kombinujući akciju i ironiju u pravoj mjeri. Idealna je za gledaoce koji vole da se nasmiju, ali i da ostanu uključeni u zanimljivu priču. Serija je šarmantna, moderna i laka za bindžovanje.

"Rage" ("Furia")

Rage
Izvor: YouTube

Radnja: Španska crna komedija "Rage" prati pet žena koje su došle do tačke pucanja u životu — zbog nepravde, društvenih pritisaka i ličnih razočaranja. Umjesto da ostanu ućutkane, one uzimaju stvari u svoje ruke, i to na duhovit, ali ponekad i brutalno iskren način. Serija je dinamična, stilizovana i vođena jakim ženskim likovima koji brišu granice između komedije i tragedije. Ismijava standarde, propituje očekivanja i pokazuje koliko daleko žene mogu ići kada odluče da prestanu da ćute. Gorko-slatki humor i britka kritika društva čine je i zabavnom i važnom. Ako tražite seriju koja ima i dubinu i energiju — "Rage" je pun pogodak.

(MONDO)

