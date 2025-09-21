logo
Ovo su 3 najbolje serije fantazije u posljednjih pet godina: Idealne za ljubitelje magije, zmajeva i epskih svjetova

Ovo su 3 najbolje serije fantazije u posljednjih pet godina: Idealne za ljubitelje magije, zmajeva i epskih svjetova

Autor Ana Živančević
0

Nećete pogriješiti sa ovim ostavrenjima.

3 najbolje serije fantazije u poslednjih 5 godina Izvor: Youtube printscreen/ Netflix, Youtube printscreen/ HBO Max

U moru serijskih ostvarenja, fantazija posljednjih godina doživljava pravi procvat. Od magičnih svetova i neobičnih moći, preko političkih intriga do animiranih priča koje diraju u srce. Izdvojili smo tri serije koje su osvojile publiku i kritiku u poslednjih pet godina, idealne ako tražite beg od svakodnevice.

"Shadow and Bone"

(2021–2023)

​Shadow and Bone
Izvor: YouTube

Radnja: Ova serija vodi nas u podeljeni svet u kojem mlada devojka Alina otkriva da posjeduje moć koja bi mogla da spasi čovječanstvo. Uvučena u opasne spletke i igre moći, mora da nauči kome može da vjeruje dok otkriva snagu u sebi. Serija je vizuelno raskošna, sa dozom romanse, akcije i političkih intriga, što je čini odličnim izborom i za mlade i za odrasle.

"House of the Dragon"

(2022–)

House of the Dragon
Izvor: YouTube

Radja: Serija koja prikazuje događaje prije čuvene serije "Game of Thrones" i prati početak kraja kuće Targaryen – zmajevi, borbe za presto i porodične izdaje čine srž priče. Iako je radnja smeštena vekovima pre "Igre prestola", tenzija i dubina likova podsjećaju nas zašto smo zavoljeli Westeros. Serija se izdvaja vrhunskom glumom, produkcijom i narativom koji drži pažnju od prve do posljednje scene.

"Arcane"

(2021–2024) 

Arcane
Izvor: YouTube

Radnja: Animirana fantazija koja je iznenađujuće duboka i emotivna, smještena u podeljeni svijet Piltovera i Zauna. Prati dvije sestre koje su se našle na suprotnim stranama u sukobu tehnologije, magije i političke moći. Serija je vizuelno fascinantna, sa snažnim karakterima i pričom koja nadmašuje očekivanja od jedne "gejmerske" adaptacije.

Tagovi

serije

