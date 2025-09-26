RTS iskopirao "The White Lotus"? "Ukrali špicu kao da nemamo internet"

Nakon što je RTS najavio novu seriju, gledaoci su primetili veliku sličnost između špica

Izvor: pritnscreen/youtube/Max

Najava nove serije na RTS-u izazvala je haos na mrežama malo nakon što je podijeljena na internetu, a razlog - nova špica neodoljivo podsjeća na nešto što smo već videli i čuli.

Ukoliko ste voljeli hit ostvarenje "The White Lotus", sigurni smo su vam vizual i muzika u nastavku više nego poznati.

Pogledajte i sami:

"Uskoro, nova serija", stoji u opisu, a komentari se samo ređaju. Ljudi su u nevjerici do koje mjere špica nalikuje na "Bijeli lotos", i većina komentariše da je ovako nešto "blam", te da se od RTS-a ipak očekivalo više:

"Baba će tebi da napravi White Lotus, što da te pljačka HBO", "Jedan White Lotus, ali sa Temua", "Da li će ovdje da glumi Biković?", "Lokacija za prvu sezonu etno selo Stanišići", "Ovo je čak i meni koja nisam gledala White Lotus jasno da je White Lotus", "Znate da imamo internet?"... pisali su ljudi, ali kreativa se ovde nije zaustavila, te su usledili i predlozi nove serije: "Bijela rada", "Grlom u lotuse", "Miris lotosa na Balkanu"…

Najduhovitija reakcija na cijelu priču možda je ona koju je napisao Miloš Milaković, glumac koji se proslavio učešćem u projektu "Dnevnjak":

"Pozdrav, imam ideju za seriju – profesor saznaje da ima rak i sa jednim klincem počinje da prodaje spid u kamp prikolici na obodima Male Moštanice, a njegov zet je policajac pa se tu sve iskomplikuje, mogu vam poslati na mejl, hvala", napisao je on, duhovito aludirajući na jednu od najpopularnijih i kritički najhvaljenijih serija svih vremena – "Breaking Bad".

Ukoliko niste sigurni da li ljudi pretjeruju, poslušajte i originalnu "the White Lotus" špicu: