Kakve ljude privlačite? Test sa 6 listova otkriva ko vas okružuje i zašto baš vas

Izaberite list i saznajte kakve ljude privlačite.

Izvor: Printscreen/kobieta.interia.pl

U svijetu vlada zakon privlačenja. Svi odnosi se zasnivaju na energiji, vibraciji, hemiji, ili kako god želite da to nazovete. Poenta je u tome da svako od nas zrači određenom energijom, a ta energija privlači određene ljude ili situacije - obično one sa istom energijom. Pred vama test ličnosti će vam pokazati kakvi vas ljudi okružuju, a samim tim i kakvi ste vi.

Ako ste se ikad zapitali zašto više volite određene stvari od drugih - bilo da je u pitanju vaša omiljena hrana, vaš omiljeni cvijet ili vaša omiljena zabava, vaša ličnost određuje vaše simpatije i nesviđanja - treba da znate da je svaka osoba jedinstvena i ima posebnu ličnost, oblikovanu obrascima ponašanja koje posmatra i usvaja, kao i izborima koje pravi.

Ličnost nije ništa više od dugog obrasca životnih izbora koji određuju kako razmišljate i živite. Postoji mnogo faktora koji mogu uticati na vaše osobine ličnosti, a sada se fokusiramo na vaš omiljeni list. Izaberite jedan od šest listova da biste otkrili svoje neverovatne osobine ličnosti. S naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Na slici je šest prelijepih listova - svaki je jedinstven i odražava drugačiji tip ličnosti. Potrebno je da izaberete onaj koji vam odmah privlači pažnju. Ne razmišljajte previše, samo se opustite i izaberite list koji vam se prirodno dopada.

List 1

Ako ste izabrali list broj 1, vi ste po prirodi ekstrovertni. Radosni ste i impulsivni, puni života. Volite sve novo, želite da istražujete, otkrivate i učite. Preduzimljivi ste i lako rizikujete . Uskačete u nove situacije bez razmišljanja i živite veoma spontano. Planiranje nije vaša jača strana i više biste voleli da živite kao slobodna ptica, spremni da poletite bilo gde, bilo kada.

Kakve ljude privlačite? S jedne strane, one slične vama - hrabre i avanturiste, kojima je potreban pouzdan partner sa kojim će podijeliti svoje ludorije. S druge strane, privlače vas oni manje avanturistički nastrojeni, kojima je potrebna motivacija i podrška nekoga ko je dovoljno hrabar da izađe iz senke.

List 2

Ako izaberete list broj 2, vi ste zaista izuzetna osoba. Optimistični ste i veoma pozitivni. Uvek gledate na svetlu stranu stvari i zračite smirenošću i pozitivnošću. Imate veselo raspoloženje, dobar smisao za humor i harizmu. Vešt ste komunikator i imate mnogo prijatelja. Takođe ste odgovorni i neumorno radite na ostvarivanju svojih ciljeva. Takođe ste nesebični, posebno uz podršku voljenih.

Kakve ljude privlačite? Definitivno one koji traže podršku i optimizam. Privlače vas ljudi koji cijene mir i sigurnost u svojim vezama. Ne nužno oni koji skaču glavom u svaki izazov ili zabavu, već definitivno oni koji uživaju u dobrom društvu. Može se desiti da mrzovoljna osoba pokuša da vam pokvari raspoloženje, ali će brzo odustati i otići.

List 3

Ako izaberete list broj 3, vi ste mirna duša. Pažljivo koračate i uvek tražite harmoniju. Tihi ste, rezervisani i radoznali. Imate želju da naučite sve na svijetu i nikada ne dozvoljavate da vam prilika za učenje promakne. Vi ste ljubazna osoba sa velikim srcem. Mrzite sukobe i nevjerovatan ste posrednik. Živite svoj život sa toplinom i ljubavlju.

Kakve ljude privlačite? Pored vašeg najdubljeg tipa, tihog naučnika, vjerovatno ste okruženi romantičnim dušama koje uživaju u prirodi i knjigama. Nažalost, vaš mir može biti i leglo toksičnih pojedinaca koji bi mogli pokušati da vas zloupotrebe. Budite oprezni prema njima i čvrsto se distancirajte.

List 4

Ako vam je pogled pao na list broj 4, vaša najupečatljivija osobina ličnosti je kreativnost. Imate umjetnički talenat i posjedujete izrazitu ličnost koja je mješavina ekstrovertnosti i introvertnosti. Uživate u svojoj slobodi i radije biste vikend proveli sami kod kuće nego da izađete na zabavu. Ali budite upozoreni, možete se i zanijeti zabavom. A kada se zabavljate, ništa vas ne može zaustaviti. Lako se prilagođavate različitim situacijama i nikada ne odustajete. Uživate u samoći, ali ste takođe otvoreni za eksperimentisanje i istraživanje.

Kakve ljude privlačite? Dualnost vaše prirode privlači i introverte i ekstroverte. I odlično ćete se slagati sa objema - samo je važno da razumiju vašu prirodu. Posebno u onim trenucima kada vam je potrebno da budete sami sa sobom.

List 5

Ako izaberete list broj 5, vaša najupečatljivija osobina ličnosti je iskrenost. Ne volite laganje i manipulisanje ljudima. Prelazak preko mrtvih tijela da biste postigli svoje ciljeve nije vaš put. Vi ste istiniti, lojalni i smireni. Veoma pazite da nikoga ne povredite i postupate prema drugima onako kako biste željeli da se oni ponašaju prema vama. Vi ste otvorena knjiga i ništa ne krijete od drugih. Ali to ne znači da ste dosadni ili previše jednostavni. Vi ste prirodni, spontani i veoma inteligentni.

Kakve ljude privlačite? Vaši ljudi su iskreni i direktni. Privlače vas ljudi koji cene iskrenost. Nijedan prevarant ili manipulator neće dugo ostati u vašem društvu - oteraćete ih što je brže moguće.

List 6

Ako ste izabrali list broj 6, vi ste rigorozna, stroga osoba. Idealista koji živi po jakom moralnom kodeksu. Ne popuštate lako i imate izoštren osjećaj za pravdu. Takođe ste empatični i osetljivi. Intenzivno brinete o drugima i prirodni ste vođa. Preuzimate inicijativu u teškim situacijama i posedujete talenat za diplomatiju i rješavanje problema. Vaše odlične vještine slušanja čine vas idealnim partnerom i prijateljem.

Kakve ljude privlačite? Privlačite ljude kojima je potreban neko ko će ih voditi, usmjeravati u pravom smeru, uvjeravati ih u njihove odluke, a ponekad čak i preuzimati odgovornost. One koji traže podršku i sigurnost. I one sa jakim moralnim osnovama – drugi će se mučiti u društvu tako jakog konkurenta.