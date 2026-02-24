Koje sjedište u autu birate? Test otkriva vašu suštinu u dvije rečenice

Koje sjedište u autu birate, to mnogo govori o vama - uradite test.

Izvor: Printscreen/ hibiny.ru

Da li volite da vozite automobil ili pak više volite da vas neko vozi? U savremenom svijetu, automobil je evoluirao od jednostavnog prevoznog sredstva do vernog pratioca, čak i "ljubimca". Svakog dana, milioni ljudi širom svijeta sjednu za volan i voze sebe i svoje voljene na posao i u školu. Svaka osoba ima svoje lično sjedište u automobilu, koje automatski bira - vozačevo sjedište, suvozačevo sjedište, sjedište pored zadnjeg prozora ili pak u sredini.

A da li ste znali da svako sjedište odražava nečiju ličnost? Tome služi i psihološki test ličnosti pred vama.

Riječ je o izboru, a izbor može da pokaže suštinu čovjeka i korisi se za procjenu ličnosti. S naučne tačke gledišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Pažljivo pogledajte sliku. Gde ćete sjesti u autu? Koje sjedište ćete rado zauzeti? Odgovor će otkriti vašu ličnost.

Sjedište 1

Sjedište 1 - vozač ili vođa. Vaša spremnost da donosite odluke i brzo reagujete u izazovnim situacijama je vaša jača strana. Nezavisni ste, uvek se trudite da budete korak ispred i ne plašite se da preuzmete odgovornost za ono što se dešava.

Sjedište 2

Sjedište 2 - navigator. Uveijk ste spremni da pomognete svojim prijateljima i znate kako da podržite voljene u teškim vremenima. Svojim primjerom inspirišete druge da čine dobro, a vaša harizma privlači druge.

Sjedište 3

Sjedište 3 - optimista. Vaša snaga je u vašoj sposobnosti da održite pozitivan pogled na svijet u svakoj situaciji. Vi ste otporni, izbjegavate sukobe i retko gubite samokontrolu.

Sjedište 4

Sjedište 4 je - život i duša zabave. Dobri ste u pronalaženju zajedničkog jezika sa raznim ljudima, lako se prilagođavate novim situacijama i brzo postajete dio tima. U javnosti ste prirodni vođa koji zna kako da motiviše i ujedini tim.

Sjedište 5

Sjedište 5 - mudrost. Odlikuju vas strpljenje i izdržljivost. Ne izražavate brzo svoje misli i više volite da prvo dobro razmislite o stvarima. Istovremeno, sposobni ste da kontrolišete svoje emocije i ostanete mirni u različitim situacijama.