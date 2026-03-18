3 lifting frizure brišu godine poslije 50: Podmlađuju bez injekcija i filtera, prave se brzo, a nijedna nije bob

Izvor Sensa
Postoje frizure koje se lako i brzo prave, a poslije 50 podmlađuju bez injekcija, filera i filtera. I da, među njima nije bob.

3 lifting frizure brišu godine poslije 50 Izvor: Shutterstock
  • Postoje 3 lifting frizure koje brišu godine - podmlađuju lice bolje od filtera.
  • Prave se za 5 minuta, a nijedna nije popularni bob.

Poslije 50. godine, promjene na licu postaju vidljivije, ali male promjene u izgledu mogu napraviti veliku razliku. Umjesto estetskih tretmana, sve više žena okreće se frizurama koje vizuelno zatežu i podmlađuju lice - za samo nekoliko minuta.

Ove frizure funkcionišu jednostavno: blago zatežu kosu nagore i otkrivaju lice, čime se crte vizuelno zaglađuju, podižu jagodice, a lice djeluje svježije i definisanije.

1. Visoki rep - najbrži efekat zatezanja

Visoki rep je omiljeni trik stilista jer momentalno podiže lice. Zateže čelo, sljepoočnice i jagodice, a pogled čini otvorenijim. Ključ je da kosa bude dobro zaglađena i čvrsto vezana visoko na temenu.

2. Visoka punđa - elegantan lifting efekat

Za sofisticiraniji izgled, visoka uvijena punđa daje sličan efekat kao rep. Podiže lice, izdužuje vrat i naglašava crte. Idealna je za posebne prilike, ali je ne treba nositi prečesto kako se kosa ne bi oštetila.

3. Polurep - nježnija varijanta

Ako ne volite potpuno zategnuto lice, polurep je odlična opcija. Gornji dio kose se podiže, dok ostatak ostaje pušten, čime se postiže balans između zategnutog izgleda i prirodne mekoće.

Savjet za njegu

Da biste izbjegli oštećenje kose, pravite pauze između zategnutih frizura, masirajte teme i koristite hranljive maske. Tako ćete zadržati i zdravu kosu i efekat podmlađivanja.

Ove jednostavne frizure mogu vizuelno osvježiti lice i dati mu mladalački izgled - bez igala i skupih tretmana. 

