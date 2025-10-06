Ovo su 3 serije koje su nasljednice "Mućki": Ako znate svaku repliku Del Boja, vrijeme je za novu dozu poznatog humora

Ako vam fale Del Boj, Rodni i stric Albert, ove tri savremene serije donose sličan humor, duh i priče o običnim ljudima koje će vas nasmijati i podsjetiti zašto ste zavoljeli "Mućke".

Teško da postoji serija na ovim prostorima koja je voljena kao "Mućke". Kultna britanska komedija o braći Troter iz Pekama godinama nas je zasmijavala, dirala i učila da je život lep i kad nije lak. Del Boj, Rodni, Dendi, stric Albert, pa i legendarni Triger – svi su oni postali dio porodičnog folklora. I dan-danas se citiraju replike, prepričavaju scene i gleda svaka repriza, bez obzira što znamo šta će se desiti. "Mućke" su više od serije, one su emocija, tradicija i podsetnik da se snovi mogu sanjati i iz malog stana iznad pijačne tezge.

Ali, ako ste sve epizode već pogledali (i to više puta) i znate svaku Del Bojevu "sljedeće godine u ovo vrijeme" repliku, možda je vrijeme da probate nešto novo, a slično. Sljedeće tri serije su idealne nasljednice "Mućki", svaka na svoj način nosi sličan duh: tople priče o malim ljudima, prijateljstvu, snalaženju i humoru koji dolazi iz života.

"Detectorists"

(2014–2022)

Radnja: "Detektoristi" prate dvojicu prijatelja, Endija i Lensa, koji dane provode šetajući po poljima s detektorima metala u potrazi za blagom – iako uglavnom nalaze zahrđale ekere i čepove. Njihova strast prema hobiju često se isprepliće sa svakodnevnim životnim problemima, ljubavnim nesigurnostima i neostvarenim snovima. Serija se dešava u idiličnom engleskom selu i odiše toplinom, nostalgijom i blagim humorom. Iako deluje jednostavno, "Detektoristi" vešto slave male stvari u životu, prijateljstvo, tišinu i upornost. Glumačke izvedbe Tobija Džounsa i Mekenzija Kruka su nenametljive, ali briljantne. Ako volite "Mućke" zbog njenog ljudskog šarma i običnih likova s velikim snovima, ova serija je pun pogodak.

"After Life"

(2019–2022)

Radnja: U "Aftеr lajfu", Riki Džervejs glumi Tonija, novinara iz malog mjesta koji pokušava da preživi život nakon smrti voljene supruge. Njegova tuga ga pretvara u ciničnog, bezobraznog i ogorčenog čovjeka, ali kroz interakcije s kolegama, komšijama i psom – počinje da pronalazi smisao. Serija kombinuje mračan humor s dubokim emocijama i iznenađujuće toplim trenucima. Džervejs vješto balansira između surovih istina i nežnih poruka o tome kako male stvari mogu spasiti dan. Likovi su autentični, raznoliki i puni duše, baš kao u "Mućkama". "Aftеr lajf" se ne stidi da vas nasmije i rasplače u istoj epizodi, zato ga vredi pogledati.

"Brassic"

(2019–danas)

Radnja: "Brasik" je britanska komedija koja prati Vesela i njegovu živopisnu ekipu iz radničke klase u malom severnom gradu. Bez mnogo novca, ali puni ludih ideja, oni se upuštaju u razne ilegalne poslove – od krađe konja do prodaje marihuane – ali sve s mnogo duha i drugarstva. Iako haotična i ponekad vulgarnija od "Mućki", ova serija ima srce na pravom mestu. Centralni motivi su prijateljstvo, lojalnost i snalaženje kad život ne nudi mnogo. Glavni glumac Džo Gilgan donosi energiju sličnu Del Boju – šarmantan je, pametan i pomalo nepopravljiv. "Brasik" je prava savremena nasljednica "Mućki", brža, drskija, ali jednako dirljiva i zabavna.