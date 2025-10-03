Četiri serije koje se prikazuju od septembra i već imaju titulu najboljih

U moru novih ostvarenja koja su počela sa prikazivanjem u septembru, četiri su se izdvojila kao pun pogodak i definitivno su kandidati za listu za bindžovanje

Septembar je doneo pregršt televizijskih premijera, a nekoliko novih naslova već se izdvojilo kao najbolja ostvarenja mjeseca. Mi smo izdvojili četiri serije čije su priče najviše odjeknule među gledaocima, a odlične ocene lansirale su ih u sam vrh liste za bindžovanje.

The Lowdown (FX)

Radnja: Li Rejbon, vlasnik knjižare u Tulsi, istovremeno deluje kao građanski novinar i istraživač – kada objavi tekst o moćnoj porodici Vošberg, nailazi na misteriju i opasne veze koje ih prate.

Zašto gledati: Kombinuje noir atmosferu, socijalnu kritiku i neobične likove, a Houkova izvedba i urbana priča čine ga svježim i intrigantnim ostvarenjem.

Mussolini: Son of the Century (Mubi)

Radnja: Prati uspon Benita Musolinija od osnivanja Fašističkih boraca 1919. do političkog obračuna i konsolidacije vlasti u Italiji 1920-ih, uključujući ubistvo Mateotija i dramatični govor u parlamentu 1925.

Zašto gledati: Serija daje duboku, kompleksnu sliku propagande i političke manipulacije – fascinantno i upozoravajuće podsećanje na to kako moć može evoluirati u tiraniju.

Task (HBO)

Radnja: Tom Brandis, bivši sveštenik i sada FBI agent, preuzima vođstvo specijalne jedinice da razotkrije niz nasilnih pljački iza kojih stoji, naizgled običan porodičan čovek Robi Prendergrast.

Zašto gledati: Umješaće vas u mračan svet kriminala i ljudskih slabosti — serija balansira napetost, emotivnu težinu i ljudske dileme, uz snažne glumačke parove.

Wayward (Netflix)

Radnja: Jedno od ostvarenja o kom ne prestaje da se priča, i koji je u vrhu najgledanijih smešteno je u gradić Tall Pines. Nakon što dvije devojčice pokušaju da pobegnu iz internata za “problematične tinejdžere”, novi lokalni policajac (Aleks) povezuje se s njima i počinje da razotkriva mračnu pozadinu institucije koju vodi karizmatična i misteriozna Evelin Vejd.

Zašto gledati: Serija mješa psihološki triler, misteriju, kontrolu uma i društvene napetosti — evoluira iz “klasičnog internata” u uznemirujući splet intriga sa neizvesnim obrtima.

