3 serije koje ćete obožavati ako volite "How to get away with murder": Porodične tajne, obrti i napetost do kraja

Za sve kojiima nedostaje serija "How to Get Away with Murder", donosimo tri savršene zamjene koje treba da gledate sljedeće.

Serija "How to Get Away with Murder" završila se nakon šest sezona, a tvorac serije Piter Novalk i producentkinja Šonda Rajms izjavili su da im se činilo da je to pravi trenutak da se priča privede kraju.

Ne očajavajte, našli smo serije koje će biti po vašem ukusu ukoliko ste voljeli pomenutu, i sada ne znate šta da gledate.

1. Scandal

Serija prati Oliviju Poup, bivšu saradnicu Bijele kuće, koja vodi sopstvenu firmu za rješavanje kriznih situacija. Iako pomaže drugima da prikriju skandale, i sama je umiješana u brojne tajne i zabranjenu vezu sa predsjednikom. Svaka epizoda donosi novi slučaj, ali i razvija složene odnose među likovima. Paralelno se otkrivaju afere, političke igre i porodični konflikti. Serija je puna preokreta, brzog dijaloga i napetih scena. Ako volite jaku glavnu junakinju i dramu iza kulisa moći – ovo je pravi izbor.

2. Big Little Lies

Na prvi pogled, ovo je priča o nekoliko uspješnih žena iz kalifornijskog gradića koje vode savršene živote. Međutim, iza osmijeha kriju se tajne, nasilje, laži i napeti odnosi. Kroz seriju se polako razotkriva veza između likova i misterioznog ubistva koje se dogodilo. Pripovijedanje ide kroz retrospektive i svjedočenja, što dodatno pojačava misteriju. Fokus nije samo na zločinu, već i na prijateljstvu, majčinstvu i preživljavanju trauma. Sjajna gluma na čelu sa Riz Visterspun, i intrigantna priča čine ovu seriju pravim "must-watch" naslovom.

Pogledajte trejler:

3. The Undoing

U centru priče je Grejs Frejzer, uspješna psihoterapeutkinja iz Njujorka, čiji se život raspada nakon brutalnog ubistva. Njen suprug Džonatan, ugledni onkolog, postaje osumnjičeni, a porodične tajne počinju da izlaze na površinu. Grejs se suočava sa pitanjem: da li zaista poznaje čovjeka s kojim je godinama u braku? Atmosfera je napeta, vizuali hladni i prelijepi, a svaki detalj se može pokazati kao ključan. Serija drži pažnju do posljednjeg trenutka. Idealna je za gledaoce koji vole psihološke trilere sa snažnom glumačkom postavom - Hju Grantom i Nikol Kidman.

Pogledajte trejler:

