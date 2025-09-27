Mič Bjukenon trčao u svakom kadru, a Pamela najviše profitirala: Snimaju se novi "Čuvari plaže", kriju imena glumaca

Televizija Foks otkrila da se snima 12 epizoda serije "Čuvari plaže"

Televizijska mreža Fox zvanično je naručila novu verziju legendarne serije o spasiocima "Čuvari plaže" koja će se emitovati tokom televizijske sezone 2026/2027 i imaće 12 epizoda.

Glavni scenarista i izvršni producent biće Met Niks, dok će se tvorci originalne serije Majkl Berk, Greg Bonan, Dante Di Loreto i Dag Švarc vratiti u ulozi izvršnih producenata, prenosi Variety.

"Čuvari plaže" su definisali čitavu eru života na plaži i uzdigli spasioce do statusa ikone. Sada, zajedno s našim partnerima iz Fremantlea, ova televizijska sila se vraća u savremenom obliku, sa svežim pričama, novim zvijezdama i svim spektaklom koji ‘Čuvare plaže’ čini globalnim fenomenom", izjavio je Majkl Torn, predsjednik mreže Fox.

Iako glumačka postava još uvijek nije otkrivena, zvanični opis serije najavljuje povratak ikoničnih crvenih kupaćih kostima, dramatična spasavanja, ali i novu generaciju čuvara plaže koji se suočavaju s ličnim izazovima.

Serija osvojila svijet

Originalna serija "Baywatch" debitovala je 1989. godine na mreži NBC, imala je 11 sezona i skoro 250 epizoda. Tokom svog zenita, bila je najgledanija emisija na svijetu, emitovana u više od 200 zemalja.

U glavnoj ulozi bio je Dejvid Haselhof kao spasilac Mič Bjukenon, a serija je lansirala karijere velikih zvijezda poput Pamele Anderson, Džejsona Momoe, Jasmin Blit i Karmen Elektre.

