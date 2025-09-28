7 misterija koje vjerovatno niste gledali, a kidaju koliko su dobre: Serije koje se gledaju u cugu, bez treptanja

Ukoliko volite misterije, možda su vam promakli ovi naslovi koji su na visini zadatka i kada je riječ o samoj priči, i kada je riječ o produkciji, a idealni su za bindžovanje

Izvor: printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/ Prime Video, printscreen/youtube/ The CW Network, printscreen/youtube/ televisionpromosdb

Iako su veliki "fantasy" hitovi poput "Igre prestola" ili "Vesemira" zauzeli glavno mesto u razgovorima o serijama ovog žanra, postoji čitav niz naslova koji su prošli ispod radara šire publike. To su serije koje možda nisu imale ogromnu kampanju, ali nude maštovite svjetove, uzbudljive zaplete i junake koji ostaju u sjećanju. Ako volite magiju, mračne misterije, neobične likove i originalne priče, ovo je naša top 7 lista serija koje zaslužuju da im date šansu.

The Bastard Son & The Devil Himself (2022)

THE BASTARD SON & THE DEVIL HIMSELF Izvor: YouTube

Mračna fantazija o sinu najopasnijeg vješca na svijetu, koji pokušava da pronađe sopstveni identitet između dobra i zla. Serija je napeta, brutalna i emotivna, idealna za ljubitelje mračnih magičnih svjetova.

Kingdom (2019–2020)

Kingdom | Official Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

Ova serija je vjerovatno i naš glavni favorit. Gledali smo je kasno, mnogo nakon što se prikazivala u "prajm tajmu", i nije nam trebalo mnogo da shvatimo koliko smo pogriješili što smo je isprva "iskulirali". Korejska istorijska horor drama u kojoj se politika i borba za presto prepliću sa epidemijom zombija. Spoj epske atmosfere i zastrašujućih scena čini je potpuno drugačijom od klasičnih zombi priča.

Galavant (2015–2016)

Galavant, trejler Izvor: YouTube

Humoristički mjuzikl o vitezu u potrazi za osvetom i ljubavlju. Laka, duhovita i prepuna pesama koje parodiraju bajke i klišee – odlična za opuštanje.

Lost Girl (2010–2016)

Lost Girl, trejler Izvor: YouTube

Urbana fantazija o Bo, mladoj ženi koja otkriva da je pripadnica natprirodnih bića zvanih Fae. Puna akcije, misterije i ljubavnih zapleta, serija istražuje i teme identiteta i slobode.

Cursed (2020)

Cursed, trejler Izvor: YouTube

Prepričavanje legende o Kralju Arturu iz ugla Nimue, Djevojke sa jezerom. Vizuelno raskošna serija, sa snažnom pričom koja prati glavnu junakinju i mračnim tonom, pruža svjež pogled na poznatu priču.

Carnival Row (2019–2023)

Carnival Row Izvor: YouTube

U viktorijanskom fantazijskom svetu mitološka bića žive među ljudima, ali su suočena s diskriminacijom i sukobima. Spoj misterije, politike i ljubavne drame ovu seriju čini obaveznom na listi za bindž.

The Magicians (2015–2020)

The Magicians Izvor: YouTube

Grupa studenata otkriva da magija postoji i da je daleko opasnija nego što su zamišljali. Serija kombinuje fantaziju, humor i psihološku dramu, nudeći originalan i često mračan pogled na svijet čarobnjaka.

(MONDO)