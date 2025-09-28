Tri najbolje serije ako vam nedostaje romantike u životu: Idealne za bijeg od stvarnosti i prepuštanje emocijama

Ove tri romanse stvorene su za bindžovanje.

Ako vam u životu nedostaje romantike, onih uzbudljivih pogleda, slomljenih srca i večnih ljubavi ove tri serije pravo su osvježenje koje vam treba. Spadaju među najbolje ocijenjenim u posljednjih pet godina, a hvaljene su od strane publike i kritičara. Bilo da volite nostalgične ljetnje romanse, emotivne drame koje se protežu kroz decenije ili strast koja se rađa u sjenci istorijskih previranja, ove tri romantične serije savršen su izbor za vas.

"One Day"

(2024)

Radnja: Na osnovu romana Dejvida Nikolsa, "One Day" prati život Eme i Dekstera, dvoje mladih koji se sreću 15. jula 1988. i od tada, istog datuma svake godine, gledamo gdje su i šta rade. Njihov odnos se razvija tokom decenija između prijateljstva, zaljubljenosti i razdvajanja. Serija prikazuje kako život, izbori i vrijeme oblikuju njihove puteve. Snimljena je s mnogo emocija i pažnje prema detaljima.

Ovo je nježna, emotivna i iskrena priča o ljubavi koja ne umire, već se mijenja, idealna za sve koji vjeruju da prava ljubav uvek nađe svoj put.

"Fellow Travelers"

(2023)

Radnja: Smještena u politički nabijen period hladnog rata, serija prati kompleksnu ljubavnu priču između dvoje muškaraca idealiste i ambicioznog političara. Njihova veza se razvija dok su u senci progona i straha, ali i ličnih izbora koji će ih udaljiti ili zbližiti. Kroz decenije i istorijske preokrete, gledamo kako ljubav preživljava, ali i kako plaća cijenu. Estetski raskošna i emocionalno duboka, serija se bavi i ličnim i društvenim borbama. Donosi izuzetnu glumu, snažne emocije i važnu priču o ljubavi, hrabrosti i slobodi, van vremena i granica.

"The Summer I Turned Pretty"

(2022–2025)

Radnja: Ljeto u jednom primorskom gradiću postaje prekretnica u životu Beli, djevojke koja se nađe u trouglu između dva brata, dugogodišnjih porodičnih prijatelja. Dok se mijenjaju godišnja doba, sazreva i ona, suočavajući se s ljubavlju, gubitkom i sopstvenim identitetom. Serija je nježna, nostalgična i puna letnje atmosfere. Prati je odlična muzika i prelijepi kadrovi.

