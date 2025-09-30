5 sci-fi serija koje su sve bolje kako odmiču sezone: Mračni svjetovi i zapleti kojih publika nije mogla da se zasiti

Normalno je da serije tokom godina prikazivanja izgube "svježinu", međutim, postoje i one koje su zadržale sjaj, te postajale sve bolje i bolje kako su odmicale sezone, a pet se izdvojilo kao favoriti većine

Izvor: printscreen/youtube/ Still Watching Netflix

Najpoznatije i najvoljenije naučnofantastične serije često su trajale više sezona, dajući publici priliku da se poveže s njihovim neobičnim svetovima, hrabrim idejama i upečatljivim likovima.

Ipak, dugovečnost nosi i rizik – serije moraju neprestano da napreduju da ne bi upale u monotoniju. Čak i najznačajniji naslovi žanra imali su, povremeno, neujednačen kvalitet, posebno u kasnijim sezonama, što je dovelo do razočaranja fanova, naročito kada serije izgube "sjaj" tokom godina.

Srećom, postoje i izuzeci. Nekolicina serija uspjela je da iz sezone u sezonu postane sve bolja, i da se razvija bez gubitka svježine, a mi smo izdvojili 5 koje su favoriti većine.

Fringe (2008–2013)

Fringe serija Izvor: YouTube

Na početku djeluje kao klasična priča o istražiteljima natprirodnih pojava, ali se postepeno pretvara u složenu priču o paralelnim univerzumima, sudbini i ljudskim vezama. Svaka sezona donosi veću dubinu i emotivniju priču, zbog čega je gledanje pravo putovanje koje raste zajedno sa likovima.

Orphan Black (2013–2017)

Orphan Black, trejler Izvor: YouTube

Radnja kreće od žene koja otkriva da nije sama – već da postoji čitav niz njenih klonova. Kako sezona odmiče, misterija postaje sve intrigantnija, a Tatjana Maslani briljira u brojnim ulogama. Serija je dokaz kako napetost i kvalitet mogu stalno da rastu.

Farscape (1999–2003)

Farscape trejler Izvor: YouTube

Avantura astronauta koji dospeva u svemirsku borbu među rasama u početku djeluje pomalo haotično, ali ubrzo prerasta u bogatu i emotivnu space operu. Svaka nova sezona donosi bolje zaplete, razvijenije likove i spektakularniji univerzum.

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013–2020)

Agents od S.H.I.E.L.D. trejler Izvor: YouTube

Isprva viđena samo kao Marvelova sporedna priča, serija se vremenom pretvara u složen i uzbudljiv svet pun obrta. Sezone su sve mračnije, kreativnije i bolje povezane, pokazujući kako serija može da nadmaši svoja očekivanja.

The Expanse (2015–2022)

The Expanse | Trailer Izvor: YouTube

Počinje kao politički sci-fi triler, ali se ubrzo širi u epsku priču o ljudskoj budućnosti među zvijezdama. Svaka sezona povećava ulog, uvodi dublje teme i složenije sukobe, čineći je jednom od najkvalitetnijih modernih sci-fi saga.