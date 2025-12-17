logo
Od prvog crteža do strip magazina: Deset mladih Prijedorčana izložilo svoje radove

Od prvog crteža do strip magazina: Deset mladih Prijedorčana izložilo svoje radove

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U prijedorskoj Galeriji "Sreten Stojanović" večeras je organizovana promocija strip magazina i izložba strip tabli polaznika Škole stripa.

Polaznici Škole stripa predstavili svoje radove u Prijedoru Izvor: Snežana Tasić/Srna

Riječ je o radovima 11 polaznika Škole stripa koju je organizovala Razvojna agencija grada Prijedor "Preda", uz podršku grada.

Predstavnik "Prede" Bojan Jojić izjavio je novinarima da je ovo jedna od aktivnosti koje agencija provodi tokom godine.

"Imali smo spoj, sinergiju i angažovali Udruženje ljubitelja stripa `Deveta dimenzija` iz Banjaluke, koji su nam bili glavni protagonisti i predavači koji su djeci prenosili svoje znanje", rekao je Jojić.

On je dodao da su izloženi radovi rađeni različitim tehnikama i na različite teme.

Predavač Zdravko Knežević iz Prnjavora član je Udruženja "Deveta dimenzija" od njegovog osnivanja gdje je zadužen za pronalaženje mladih talenata na nivou Republike Srpske.

Knežević je rekao da su februaru i martu ove godine imali radionicu od tridesetak časova u kojoj je učestvovalo deset mladih talentovanih ljudi koji su željeli da nacrtaju svoj prvi strip.

On je dodao da je urađen i magazin u kojem je objavljen rezultat njihovog rada.

Sve radove pogledao je Milorad Vicanović Maza iz Laktaša, jedini aktivni strip crtač koji ima angažman u inostranstvu i koji je na izložbi bio u svojstvu podrške mladim crtačima i svima koji vole strip i koji žele da se čitaju ili da crtaju.

"Prepoznatljiv je uticaj koji su oni primili od svog predavača, koji je unio neke primjenjive standarde stripa. Mislim da je pred mnogima od ovih mladih ljudi fina perspektiva", rekao je Vicanović.

Obuka Škola stripa koja se organizuje u Razvojnoj agenciji grada "Preda" klasična je obuka iz segmenta kreativne industrije.

Tagovi

Prijedor strip kultura

