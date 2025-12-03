Vikend za ljubitelje devete umjetnosti: 8. Međunarodni salon stripa u Domu omladine

Udruženje strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske „Deveta dimenzija“ organizuje 8. Međunarodni salon stripa, koji će biti održan 6. i 7. decembra 2025. godine u Domu omladine Banja Luka.

Izvor: Deveta dimezija/MONDO

Festival okuplja strip autore, izdavače, umjetnike, kolekcionare i ljubitelje stripa iz zemlje i inostranstva, i predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih dešavanja posvećenih devetoj umjetnosti u regionu.

Prošlogodišnje izdanje Salona zabilježilo je veliku posjećenost i snažan medijski odziv, a ove godine očekuje se više od 500 posjetilaca.

"Ove godine posebno ističemo da će tokom oba dana festivala biti organizovana besplatna škola stripa za sve uzraste. Radionice su namijenjene djeci, mladima i odraslima, bez obzira na iskustvo, a vode ih priznati domaći strip autori", saopštili su organizatori.

Kako navode, u okviru bogatog programa posebno se izdvaja promocija prve gramofonske ploče banjalučkih bendova “Na rubu igle”, reprezentativnog izdanja savremene lokalne muzičke scene.

(Mondo)