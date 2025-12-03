logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vikend za ljubitelje devete umjetnosti: 8. Međunarodni salon stripa u Domu omladine

Vikend za ljubitelje devete umjetnosti: 8. Međunarodni salon stripa u Domu omladine

Autor Dragana Božić
0

Udruženje strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske „Deveta dimenzija“ organizuje 8. Međunarodni salon stripa, koji će biti održan 6. i 7. decembra 2025. godine u Domu omladine Banja Luka.

8. Međunarodni salon stripa u Domu omladine Izvor: Deveta dimezija/MONDO

Festival okuplja strip autore, izdavače, umjetnike, kolekcionare i ljubitelje stripa iz zemlje i inostranstva, i predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih dešavanja posvećenih devetoj umjetnosti u regionu.

Prošlogodišnje izdanje Salona zabilježilo je veliku posjećenost i snažan medijski odziv, a ove godine očekuje se više od 500 posjetilaca.

"Ove godine posebno ističemo da će tokom oba dana festivala biti organizovana besplatna škola stripa za sve uzraste. Radionice su namijenjene djeci, mladima i odraslima, bez obzira na iskustvo, a vode ih priznati domaći strip autori", saopštili su organizatori.

Kako navode, u okviru bogatog programa posebno se izdvaja promocija prve gramofonske ploče banjalučkih bendova “Na rubu igle”, reprezentativnog izdanja savremene lokalne muzičke scene.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

strip Salon stripa Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA