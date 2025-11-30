Objavljena prva vinilna kompilacija banjalučkih rok bendova "Na rubu igle"

Izdavačka kuća "Deveta dimenzija" objavila je vinilnu kompilaciju banjalučkih rok bendova pod nazivom "Na rubu igle", kao svoj muzički prvenac.

Izdavač, poznat po objavljivanju stripova, nakon što je probio "muzički led" izdavanjem biografije Ričija Blekmora, napravio je korak dalje objavljivanjem vinilne kompilacije na kojoj su okupili 13 banjalučkih bendova i umjetnika.

Na A strani ploči se nalaze bendovi "Uvijek drugi" (Karakter), "Aberdar" (The Witch), "Subverzija" (Ugh), "Revolt" (Jedino što znam je da mrzim), "Sopot" (Ostani čovjek), "Bez rikverca"(Poruka u boci) i "Klapan" (Verum Carnis), dok se na B strani nalaze sastavi: "Balkan Ekspres" (Ti si ta), "Čarna" (Jug), "B strana" (Fobija), "Komo"(Ponovo rođen), Petar Bilbija (Nedoba) i Rajko Makac Vuković (U plava naručena praskozorja), ukupno 44 minuta muzike.

Ploča "Na rubu igle" nije samo vinil koji se okreće, to je trenutak, tanka linija između postojanja i zaborava, između zvuka što se rađa i tišine koja ga već čeka. Između prošlog i onog što tek dolazi, u toj tankoj brazdi crnog kruga urezuju se priče koje dišu gradom i iz kojeg se čuje Banjaluka. Možda je baš u tom beskrajnom krugu skrivena svrha, da nas podsjeti da je život, kao i muzika, vrijedan onoliko koliko ga iznova stvaramo, čak i kad znamo da će jednom utihnuti, naveo je izdavač ploče za Glas Srpske.

Na samoj ploči nalaze se bendovi različitih žanrova i usmjerenja, od veterana bazičnog zvuka, preko metal i hard-rok sastava do elektro, pank i akustično orijentisanih kantautora, ali jedina zajednička stavka je da su svi aktivni u radu i da imaju najmanje jedan album u diskografiji.

Urednik izdanja Zoran Pejić, kaže da se ideja desila kao sve prave ideje slučajno, tokom rada na izdavanju Blekmorove biografije, ali se vrlo brzo počela pretvarati u konkretan zadatak, koji je krunisan ovom vinilnom kompilacijom.

Promocija Promocija albuma "Na rubu igle" održaće se na 8. međunarodnom Salonu stripa u Banjaluci 7. decembra u 18 časova u Kamenoj kući na Kastelu. Muzičari okupljeni oko kompilacije nisu krili oduševljenje prilikom da se nađu na vinilu u doba digitalnih mreža, pa je Bojan Bujić iz benda "Aberdar", napisao da je velika čast biti na ovoj kompilaciji! "Naša pjesma "The Witch" se napokon nalazi na ploči. Riječi ne mogu da opišu koliko nam je drago što se napokon i mi nalazimo na vinilu", rekao je Bujić. Članovi benda "Balkan ekspres", podjelili su takođe oduševljenje na svojim stranicima, uz natpis: "Prvi put na vinilu"...

"Prave ideje se obično jave iznenada, ali prvi, tačnije početni korak bila je naša nova izdavačka edicija vezana za muziku, u kojoj smo kao prvo izdanje objavili biografiju Ričija Blekmora, prvu takvu knjigu na prostoru bivše Jugoslavije. To je bio početak, a tokom rada, ideja stvaranja gramofonske ploča bila je na neki način logičan nastavak, priče vezane za rok muziku. Cilj nam je bio da afirmišemo banjalučke bendove, aktivne autore koji rade i koji iza sebe imaju najmanje jedan snimljen album ali na vinilu, kao jednom malo klasičnijem načinu izdavaštva. To smo i uspjeli", rekao je Pejić.

Kako urednik izdanja ističe, iako postoji tvrdnja da nije lako uskladiti umjetnike na jednom zadatku, u ovom slučaju to je proteklo prilično glatko, dok je tehnički dio posla bio daleko komplikovaniji.

"Moram pohvaliti sve članove 13 bendova koji su na ploči, bili su izuzetno kooperativni, niko nije pravio problem, brzo smo se povezali, svima se dopala ideja i vrlo brzo smo skupili pjesme potrebne za kompletan album. Ogroman dio posla bio je sam proces izdavanja gramofonske ploče, od registracije Udruženja za tu djelatnost, odabira mjesta štampe, preko pronalaska prevodioca za njemački jezik (jer je ploča štampana u Austriji), do objašnjavanja cijelog koncepta i izrade ugovora koji su svi učesnici potpisali. Svi su volontirali i iskreno sarađivali. Bendova je moglo biti mnogo više, ali na kraju smo morali stati na tom broju. Na jednu stranu gramofonske ploče stane 22 minuta muzike, što nas je ograničilo na ukupno 44 minuta muzike. Tu je trebalo pažljivo "upakovati" materijal. Iskreno, malo smo se borili sa vremenom, ali to nije uticalo na kvalitet. Kuća koja je štampala ploču uradila je fantastičan posao", rekao je Pejić.

Fantastičan dizajn ploče je uradio Dejan Šijuk, a fotografije svih članova bendova napravio je Bojan Crnokrak, a kako Pejić duhovito navodi, sam naziv je simboličan na mnogo načina.

"Želja nam je bila da kompilacija nosi ime vezano za Banjaluku. Došli smo do dva naslova, prvi je "Na rubu igle", a drugi je "13 kroz 33 – Banjaluka". Naravno, oba naslova su na mnogo načina simbolično vezani za rok mitologiju, ali uz zdravu dozu humora. Naime "13 kroz 33" znači 13 bendova na 33 obrtaja u minutu. Naravno, tu se mogu izvoditi razne druge teorije: Nikola Tesla je volio broj tri, Isus Hrist je stradao u 33. godini, a malo ko zna da ljudska kičma ima 33 pršljena. Ukratko, jedna raznovrsna i duboka simbolika (smijeh)", rekao je Pejić.

Što se tiče stilske linije, jedini uslov bio je da bendovi budu aktivni, tačnije da album bude svjedok ili dokument jednog vremena, lišen jeftine nostalgije, ali i bez jalove modernizacije po svaku cijenu.

"Nismo željeli ograničavati žanrove bendova okupljenih oko ploče. Zato je raspon veliki: od akustičara, preko elektronske muzike Petra Bilbije, do pankera iz "Subverzije" ili hardkor benda "Revolt". Željeli smo šarenu, multižanrovsku kompilaciju, jedan istorijski trenutak muzičke scene Banjaluke. Želimo da to bude uspomena svim muzičarima, ali i podsticaj da se pokrenu i drugi. Banjaluka zaista ima tridesetak aktivnih bendova, što je za grad ove veličine sjajna stvar, iako tu postoji gomila drugih problema, koji nažalost nemaju puno veze sa muzikom. Žao mi je što na ploču nije moglo stati još grupa koje su nam se javile i poslale svoje snimke koji su fantastični. Ali ograničenje od 22 minuta po strani je surova stvarnost. Dupli vinil teorijski bi bio rješenje, ali finansijski trenutno neizvodivo", jasan je Pejić.

Što se tiče izdanja, slušanje ploča danas je stvar kolekcionara, nije masovno kao prije nekoliko decenija, ali "Deveta dimenzija", kao izdavač neće raditi digitalnu distribuciju ove kompilacije, to je prepušteno samim bendovima ako žele da svoje pjesme postave na striming platforme, dok se vinil može nabaviti kod izdavača.

