Stigao prije tri dana i već je među najgledanijima: Pogledali smo jezivi horor snimljen po istinitoj priči

Naizgled miran farmer ubio je najmanje dvije žene i iskopavao leševe, pa poslije izrađivao kućne predmete od kostiju, kože i drugih dijelova tijela.

Izvor: Netflix

Priča o Edvardu Teodoru Gejnu djeluje kao iz najgorih noćnih mora, a ujedno je poslužila kao inspiracija za neke od najstrašnijih horor filmova, poput "Psiha", "Teksaskog masakra motornom testerom" i "Kad jaganjci utihnu". Stoga je bilo samo pitanje vremena kada će Rajen Marfi i Ian Brenan dodati Geina u svoju seriju Monster.

Nakon sezona o Džefriju Dameru i braći Menendez, najnovija sezona premijerno je prikazana 3. oktobra na Netfliksu, a mi nismo mogli, a da ne pogledamo nastavak franšize o kojoj priča cijeli svijet. Film je krajnje uznemirujuć budući da je rađen po istinitim događajima koji su tada veoma uznemirili jedno mjestašce u Americi.

Čarli Hanam igra naizgled mirnog farmera koji je ubio najmanje dvije žene, ali je u svom ormaru skrivao mnogo više kostura. I to bukvalno, jer je imao običaj da iskopa leševe i izrađuje kućne predmete od kostiju, kože i drugih dijelova tijela.

Izazov za Hanama

Marfi je u intervjuu za Netfliks rekao da je pomislio na Hanama za ulogu nakon što je vidio ukletu paparaci fotografiju glumca i u njemu prepoznao nešto vrlo Edovo. Na to je britanski glumac odgovorio:

Monster: The Ed Gein story Izvor: Netflix

"Mora da sam imao loš dan."

Ipak, glumiti Eda Gejna bio bi izazov za svakoga, s obzirom na to koliko je uznemirujuća istinita priča koja se odigrala u gradiću Plejnfild prije gotovo 70 godina.

Ko je bio Ed Gein?

Edvard Teodor Gejn rođen je 27. avgusta 1906. u Viskonsinu, kao drugi sin Džordža i Auguste Gejn. Prema knjizi Harolda Šehtera, Deviant iz 1989. godine, njegova majka se nadala djevojčici. Upravo složen odnos Eda i Auguste inspirisao je lik Normana Bejtsa u romanu Psiho Ričarda Bloha, kojeg je Alfred Hičkok ovjekovječio na filmu.

Porodica Gejn preselila se 1914. na izolovanu farmu u gradiću Plejnfild. Otac Džordž bio je nasilni alkoholičar, dok je majka Augusta bila dominantna žena koja je primoravala sinove da se zakunu kako će se držati podalje od nečistih žena. Nakon očeve smrti 1940. godine, Ed i njegov stariji brat Henri ostali su sami na farmi.

"Kada imate nekoga ko je hronološki odrasli muškarac, ali je psihološki vezan za majku, najgori scenario je neka vrsta psihološkog incesta", objasnio je forenzički psihijatar dr N.G. Beril u dokumentarnoj seriji "Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein" iz 2023. godine.

Henri je umro 1944. godine, a nakon što je i Augusta preminula 1945., Ed je ostao sam i slomljen.

Šta se dogodilo s Edom Geinom?

Ed je optužen za ubistvo Bernis Vorden, ali je proglašen neuračunljivim i nesposobnim za suđenje, te je smješten u državnu bolnicu. Godine 1968. ipak mu je suđeno, a sudija ga je proglasio krivim za ubistvo, ali je zbog mentalnog stanja ponovo vraćen u instituciju.

Umro je u "Mendota Mental Health" institutu 1984. godine u 77. godini života. Sahranjen je pored svoje porodice, ali je njegov nadgrobni spomenik godinama bio meta vandala, sve dok nije ukraden 2000. godine. Vlasti su ga pronašle, ali je sakriven kako bi se spriječila dalja oštećenja.

(Mondo)