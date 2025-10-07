Dobila je savršenu ocjenu 100% i to od kritičara: Serija je skriveni dragulj i gledaoce je ostavila bez teksta

Ako vas preporuke gledalaca nisu uvjerile, možda hoće besprekorna ocjena od 100% koju je "Somebody Somewhere" dobila od kritičara na stranici Rotten Tomatoes.

Izvor: Netflix

U moru sadržaja na striming servisima lako je propustiti prave dragulje. Ipak, korisnici sada otkrivaju jednu nevjerovatnu seriju koja je kritičare oduševila do te mere da ima savršenu ocjenu od 100 posto na Rotten Tomatoesu.

Priča o povratku kući i novom početku

Riječ je o HBO-ovoj seriji "Somebody Somewhere", koja prati Sem Miler (Bridžit Everet), koja se nakon smrti sestre vraća u svoj rodni grad Manhetn u Kanzasu. Sem se bori sa tugom i osjećajem nepripadanja, ali život joj se mijenja kada se poveže sa kolegom Džoelom (Džef Hiler).

Somebody Somewhere Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

On je uvodi u skrivenu zajednicu autsajdera, gdje Sem pronalazi utehu i novi smisao. Kroz seriju pratimo i složene odnose unutar njene porodice – sestre Triše (Meri Ketrin Garison), oca Eda (Majk Hagerti) i majke Meri Džo (Džejn Brodi).

Gledaoci: Najdirljivija serija

Popularnost serije ponovo je buknula na Redditu, gdje je jedan korisnik zatražio preporuke za lagane i tople serije.

"Moja supruga traži seriju koja je vrlo lagana, ali i dirljiva i zabavna za gledanje“, "Najdirljivija serija", "Sviđa mi se što svi stalno predlažu ovo. To je tako neverovatna serija“, "Došao sam da kažem ovo. To je jedini odgovor“, "Upravo sam je počeo gledati i stvarno se osjećate bolje nakon gledanja.“

Savršena ocjena kritike

Ako vas preporuke gledalaca nisu uvjerile, možda hoće besprijekorna ocjena od 100 posto koju je serija dobila od kritičara na stranici Rotten Tomatoes. Posebno je istaknuta zadivljujuća izvedba glavne glumice Bridžit Everet, uz komentar:

"Somebody Somewhere istražuje ljudsko stanje sa nježnošću, gracioznošću i toplinom."

Publika je seriju ocenila sa visokih 94 posto, a komentari su prepuni hvale.

"Kako nisam znao za ovu seriju? Fantastična je. Serija sa složenim likovima koja pogađa sve emocije. Tako dobra", "Urnebesan, dirljiv i stvaran dijalog koji bih gledao 15 sezona.“