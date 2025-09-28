logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi Netfliksov triler "Wayward" zaludio gledaoce: "Pogledao sam seriju u jednoj večeri"

Novi Netfliksov triler "Wayward" zaludio gledaoce: "Pogledao sam seriju u jednoj večeri"

Autor mondo.ba
0

Gledaoci Netfliksa imaju novu opsesiju – seriju "Wayward", koja je, kako mnogi kažu, ostavila publiku potpuno očaranom.

Serija Wayward na Netfliksu Izvor: Youtube/Netflix/printscreen

Ove nedjelje Netfliks je imao izuzetno bogat program, prije svega zbog izlaska istorijske drame "House of Guinness", koja je označila povratak Džeka Glisona, glumca poznatog po ulozi u "Igri prestola". Iako je serija najavljivana kao "sljedeći Peaky Blinders", naišla je na podijeljene reakcije i nije zauzela vrh liste najbolje ocijenjenih noviteta.

Wayward
Izvor: YouTube

Ta titula pripala je upravo seriji "Wayward", koja prati istragu u lokalnoj školi za problematične tinejdžere, gdje se iza zatvorenih vrata krije mračna tajna. Sudeći po komentarima gledalaca, serija se gleda u jednom dahu. Pogledajte trejler iznad!

Kreatorka serije je Mej Martin, komičarka i scenaristkinja koja stoji i iza hvaljene serije "Feel Good". Ta serija, takođe dostupna na Netfliksu, smatra se jednim od najpotcenjenijih dragulja posljednje decenije i ima savršenu ocjenu od 100% na sajtu Rotten Tomatoes.

Pogledajte trejler i za nju:

serija Feel good trejler
Izvor: Youtube / Netflix

Pohvale kritičara

"Wayward" se trenutno nalazi na listi najgledanijih serija na Netfliksu, i ima ocjenu od 73% na Rotten Tomatoesu, uz brojne pohvale kritičara. Lusi Mangan iz Guardiana dala je seriji četiri zvjezdice, opisujući nastup Toni Kolet kao "potpuno veličanstven".

Pogledajte još kadrova: 

(MONDO)

Možda će vas zanimati


Tagovi

netflix serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA