Novi Netfliksov triler "Wayward" zaludio gledaoce: "Pogledao sam seriju u jednoj večeri"

Gledaoci Netfliksa imaju novu opsesiju – seriju "Wayward", koja je, kako mnogi kažu, ostavila publiku potpuno očaranom.

Ove nedjelje Netfliks je imao izuzetno bogat program, prije svega zbog izlaska istorijske drame "House of Guinness", koja je označila povratak Džeka Glisona, glumca poznatog po ulozi u "Igri prestola". Iako je serija najavljivana kao "sljedeći Peaky Blinders", naišla je na podijeljene reakcije i nije zauzela vrh liste najbolje ocijenjenih noviteta.

Ta titula pripala je upravo seriji "Wayward", koja prati istragu u lokalnoj školi za problematične tinejdžere, gdje se iza zatvorenih vrata krije mračna tajna. Sudeći po komentarima gledalaca, serija se gleda u jednom dahu. Pogledajte trejler iznad!

Kreatorka serije je Mej Martin, komičarka i scenaristkinja koja stoji i iza hvaljene serije "Feel Good". Ta serija, takođe dostupna na Netfliksu, smatra se jednim od najpotcenjenijih dragulja posljednje decenije i ima savršenu ocjenu od 100% na sajtu Rotten Tomatoes.

Pogledajte trejler i za nju:

Pohvale kritičara

"Wayward" se trenutno nalazi na listi najgledanijih serija na Netfliksu, i ima ocjenu od 73% na Rotten Tomatoesu, uz brojne pohvale kritičara. Lusi Mangan iz Guardiana dala je seriji četiri zvjezdice, opisujući nastup Toni Kolet kao "potpuno veličanstven".

Pogledajte još kadrova:

