Tri najbolja psihološka trilera na Netfliksu: Napetost, tajne i mračni obrti koji osvajanju publiku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ako tražite serije koje kombinuju napetost, mračne tajne i nepredvidive obrte, ovi psihološki trileri na Netfliksu neće vas ostaviti ravnodušnim.

3 najbolja psihološka trilera na Netfliksu Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Ako volite napete i mračne priče koje drže pažnju od prve do posljednje scene, Netfliks nudi izbor psiholoških trilera koji su osvojili publiku širom svijeta. Od misterioznog nemačkog gradića u seriji "Dark", preko opsesivnog šarma u "You", do lukavih spletki i prevara u "Ripleyju", ove serije nude složene likove, nepredvidive zaplete i napetost koja ne popušta.

Dark

DARK Season 1 Official Trailer # 2 (2017) Netflix Mystery TV Series HD
Izvor: YouTube

Radnja: U njemačkom gradiću Vinden nestanak dvoje djece pokreće lanac tajni koji povezuje četiri porodice kroz više generacija. Serija prati složene vremenske linije i otkriva kako prošlost, sadašnjost i budućnost međusobno utiču. Porodične tajne, krivica i moralne dileme dolaze do izražaja dok likovi pokušavaju da razotkriju misteriju nestanaka. Napetost raste kako se razotkrivaju veze među likovima i njihove skrivene tajne. "Dark" je mračan, intrigantan i izaziva gledaoce da prate svaku sitnicu priče.

You

You
Izvor: YouTube

Radnja: Priča prati Džoa Goldberga, šarmantnog knjižara koji se pretvara da je romantičan, dok zapravo razvija opsesiju prema jednoj ženi. Džo koristi manipulaciju kako bi se približio svojoj žrtvi, a granice između privlačnosti, ljubavi i opasnosti postaju sve nejasnije. Serija istražuje psihološku dinamiku likova i posledice opsesivnog ponašanja. Napetost raste sa svakim Džoovim potezom i neočekivanim obrtima u priči. "You" je mračan i intenzivan, a publika prati svaki detalj njegovih manipulacija.

Ripley

Ripley
Izvor: YouTube

Radnja: Tom Riplej je prevarant koji dobija zadatak da vodi život bogatih i privilegovanih ljudi u Italiji šezdesetih godina. Umjesto toga, koristi priliku da stvori mrežu laži, krađe i ubistava. Serija prati njegove lukave i opasne poteze dok se uvlači u svet dekadencije i moralnih siva zona. Napetost se održava kroz intrige i spletke koje Tom smišlja. "Ripley" kombinuje sofisticiranu radnju i psihološku napetost sa elegantnim vizuelnim stilom.

Tagovi

serije triler netfliks

