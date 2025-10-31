Gledaoci Netfliksa oduševljeni novim trilerom "Ballad of a small player": Kolin Farel briljira u ulozi kockara

Kolin Farel igra profesionalnog kockara koji beži od svoje prošlosti u filmu Edvarda Bergera "Balada o malom igraču".

Najnoviji Netfliksov psihološki triler, "Balada o malom igraču" ("Ballad of a Small Player"), stigao je ove nedjelje na platformu, a gledaoci su već iznijeli svoje utiske na društvenim mrežama. Film, koji je režirao Edvard Berger, adaptacija je istoimenog romana Lorensa Ozborna iz 2014. godine, često opisanog kao "remek-djelo". Scenario potpisuje Rouan Džofe ("28 Weeks Later", "The American").

U glavnoj ulozi je Kolin Farel, koji tumači profesionalnog kockara poznatog kao Lord Dojl. On dane provodi u kockarskoj prestonici Makau, opijajući se i gomilajući dugove u luksuznom hotelu, dok jedne noći ne upozna misterioznu ženu koja bi mogla biti ključ njegovog spasenja.

Pod rediteljskom palicom Edvarda Bergera i uz kamermana Džejmsa Frenda, film je vizuelno raskošan – ispunjen vibrantnim bojama i neonskim kadrovima ulica i kazina Makaa. Berger je poznat po ekranizacijama književnih dela, uključujući Oskarom nagrađeni film "Na Zapadu ništa novo" i "Conclave". Farel, nominovan za Oskara, još jednom impresionira u ulozi Lorda Dojla.

Reakcije publike

Gledaoci na mrežama hvale film kao "brilijantan", ističući Farelovo maestralno tumačenje glavnog lika. Jedan korisnik platforme X napisao je:

"Pogledao sam danas – brilijantna priča, sjajna gluma i odlična muzika. Obavezno pogledati!"

Drugi dodaje: "Najveći adut filma je izuzetno intenzivna gluma Kolina Farela. Priča je zanimljiva, a pozadina Makaa prelepa. Odlično urađen film."

Ipak, neki su smatrali da kraj nije na nivou ostatka filma: "Kolin je odličan, kamera sjajna, ali završetak bi mogao biti bolji."

Kritike

Film trenutno ima 50% ocenu na Rotten Tomatoesu, uz pomešane reakcije kritičara. Dok se hvale vizuelna raskoš i gluma, narativ i tempo filma nailaze na zamjerke. The Guardian mu je dao tri zvezdice, The New York Times ocenjuje da film "ima sjajnu priču, ali je sputan sopstvenim formom", dok Irish Independent piše da "priča obećava, ali se završava u sivom, nedovoljno upečatljivom tonu".

Radnja

Balada o malom igraču prati kockara visokih uloga koji pokušava da pobjegne od svoje prošlosti dok vodi hedonistički život u Makau. Prema zvaničnom sinopsisu:

"Lord Dojl (Kolin Farel) skriva se u Makau, provodeći dane i noći po kazinima, pijući i trošeći poslednji novac. Kada mu dugovi postanu neizdrživi, spas mu nudi misteriozna Dao Ming (Fala Čen), radnica kazina sa sopstvenim tajnama. U međuvremenu, za njim traga Sintija Blajt (Tilda Svinton), privatna istražiteljka odlučna da ga suoči s prošlošću. Kako Dojl pokušava da pronađe iskupljenje, granice stvarnosti počinju da se brišu."

