logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ligu šampiona više nećemo gledati u TV prenosima? Zbog 5 milijardi evra se sve mijenja

Ligu šampiona više nećemo gledati u TV prenosima? Zbog 5 milijardi evra se sve mijenja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Netfliks je zainteresovan da otkupi prava prenosa na Ligu šampoina, ali nije objašnjeno šta bi to tačno značilo za nosioce TV prava i kako bi se sve to organizovalo.

Netfliks želi da prenosi Ligu šampiona Izvor: Profimedia/CHRISTIAN CHARISIUS / AFP

Liga šampiona bi mogla uskoro da se promijeni potpuno. Već ste mogli da čitate o planovima za novi format i nove ideje, a sada su se pojavile nove informacije i o prenosima. "Netfliks" planira da pošalje ponudu za prenos mečeva najjačeg evropskog klupskog takmičenja, a to prenosi britanski "Tajms"

U tekstu se navodi da UEFA vjeruje da može da dobije 5 milijardi evra od prodaje prava prenosa i da bi sve to moglo da se promijeni od sezone 2027/28. Ono što nije objašnjeno jeste kako bi to tačno funkcionisalo u globalu ako bi popularna platforma zaista preuzela prava prenosa.

Ono što najviše buni u svemu jeste kako bi izgledala ta podjela sa trenutnim nosiocima TV prava, kako bi se organizovali prenosi i da li bi to uopšte imalo bilo kakav uticaj na trenutan način prenosa ili ne. Ima tu dosta dodatnih pitanja u vezi samih pravila i načina prenosa, ali za početak sve to treba da se zaista dogodi, odnosno da se potpiše ugovor između dvije strane.

"Zajedno gradimo nešto unikatno, sa ambicijom da prikažemo najzanimljiviji mogući fudbal. Ujedno i najinovativniji i pristupačan svima. Cilj nam je da zadržimo evropski fudbal na samom vrhu", rekao je prvi čovjek UEFA Aleksander Čeferin kada je komentarisao trenutni format Lige šampiona i promjene koje su napravljene. Stiče se utisak i da je na taj način najavio još inovacija...

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Liga šampiona netfliks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC