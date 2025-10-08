Ligu šampiona više nećemo gledati u TV prenosima? Zbog 5 milijardi evra se sve mijenja

Netfliks je zainteresovan da otkupi prava prenosa na Ligu šampoina, ali nije objašnjeno šta bi to tačno značilo za nosioce TV prava i kako bi se sve to organizovalo.

Izvor: Profimedia/CHRISTIAN CHARISIUS / AFP

Liga šampiona bi mogla uskoro da se promijeni potpuno. Već ste mogli da čitate o planovima za novi format i nove ideje, a sada su se pojavile nove informacije i o prenosima. "Netfliks" planira da pošalje ponudu za prenos mečeva najjačeg evropskog klupskog takmičenja, a to prenosi britanski "Tajms"

U tekstu se navodi da UEFA vjeruje da može da dobije 5 milijardi evra od prodaje prava prenosa i da bi sve to moglo da se promijeni od sezone 2027/28. Ono što nije objašnjeno jeste kako bi to tačno funkcionisalo u globalu ako bi popularna platforma zaista preuzela prava prenosa.

Ono što najviše buni u svemu jeste kako bi izgledala ta podjela sa trenutnim nosiocima TV prava, kako bi se organizovali prenosi i da li bi to uopšte imalo bilo kakav uticaj na trenutan način prenosa ili ne. Ima tu dosta dodatnih pitanja u vezi samih pravila i načina prenosa, ali za početak sve to treba da se zaista dogodi, odnosno da se potpiše ugovor između dvije strane.

"Zajedno gradimo nešto unikatno, sa ambicijom da prikažemo najzanimljiviji mogući fudbal. Ujedno i najinovativniji i pristupačan svima. Cilj nam je da zadržimo evropski fudbal na samom vrhu", rekao je prvi čovjek UEFA Aleksander Čeferin kada je komentarisao trenutni format Lige šampiona i promjene koje su napravljene. Stiče se utisak i da je na taj način najavio još inovacija...