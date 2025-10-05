logo
Pravi se nova Liga šampiona: Posebna pravila i podjela na dvije grupe, pojavili su se detalji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Prema najavama koje stižu iz Španije, Liga šampiona mogla bi da dobije potpuno novi format i da se spoji sa Superligom o kojoj se pričalo prethodnih godina...

Liga šampiona dobija novi format Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Da li je na pomolu stvaranje nove Lige šampiona? Odnosno, pravljenje kombinacije između najjačeg evropskog takmičenja i Superlige. O tom novom takmičenju pričalo se prethodnih godina, pa je UEFA na to stavila tačku. Sada bi stvari mogle da se promijene i Florentino Perez mogao bi da dobije ono što želi.

Jedan od glavnih razloga za stvaranje te Superlige bio je finansijski. Ideja je bila da igraju samo najjači klubovi i da iz nedjelje u nedjelju gledamo okršaje timova poput Real Madrida, Barselone, Liverpula, Mančester sitija, Pari Sen Žermena, Juventusa, Intera i mnogih drugih... Sada bi nešto slično moglo da se dogodi samo kao neka vrsta mješavine između dvije lige, o čemu je pisao španski "Cope".

Evo o čemu se tačno radi i šta je ideja novog takmičenja:

  • Ostalo bi ime UEFA Liga šampiona
  • Ostaće 36 klubova
  • Razlika je što će tih 36 klubova da bude podijeljeno u dvije kategorije, 18 sa najvišim UEFA rankingom i drugih 18
  • Tih 18 klubova sa najvišim koeficijentom bi igrali samo međusobno, kao što bi bio slučaj sa drugih 18 klubova u drugoj grupi
  • TV prava se ne bi prodavala televizijama, već bi postojala neka platforma slična Netfliksu
  • Takmičenje bi počelo 2027. godine

Tagovi

Liga šampiona Superliga Evrope

