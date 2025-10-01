Karabag i Njukasl upisali važne pobjede u Ligi šampiona

Karabag je sa 2:0 savladao Kopenhagen, dok je Njukasl na "Loto parku" ubjedljivo pobijedio Rojal Union.

Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia

U ranom terminu večerašnjeg programa Lige šampiona odigrana su dva meča, a publika je imala priliku da vidi čak šest golova.

Na prvom susretu Karabag je na domaćem terenu savladao Kopenhagen rezultatom 2:0 i stigao do značajne pobjede. Prednost domaćinu donio je Zubir u 28. minutu, a konačan rezultat postavio je rezervista Adoai u 83. minutu susreta.

Na drugoj utakmici igranoj na stadionu „Loto park“ Njukasl je deklasirao ekipu Rojal Union Sen Žilu rezultatom 0:4.

Seriju golova otvorio je Nik Voltemade već u 17. minutu, nakon asistencije Sandra Tonalija. Do kraja prvog poluvremena mrežu je zatresao i Entoni Gordon sa bijele tačke.

U nastavku meča Gordon je ponovo bio precizan iz penala, ovog puta u 64. minutu. Trijumf „svraka“ potvrdio je rezervista Harvi Barns u 80. minutu.