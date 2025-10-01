logo
Mislav Oršić "ubio pauka" u golu Manuela Nojera: "Da si bio golman znao bi šta pričam"

Mislav Oršić "ubio pauka" u golu Manuela Nojera: "Da si bio golman znao bi šta pričam"

Autori Nebojša Šatara Autori Milutin Vujičić
0

Manuel Nojer nije najbolje reagovao na kritiku novinara poslije primljenog gola na Kipru. Mislav Oršić "ubio je pauka" u njegovom golu, a Nojer nije bio ni blizu da odbrani.

Mislav Oršić "ubio pauka" u golu Manuela Nojera Izvor: Twitter/@iMiaSanMia

Bajern je prethodne noći u Ligi šampiona lako savladao Pafos 5:1, a taj jedan u mreži Manuela Nojera pošteno je zabolio možda i najboljeg golmana svih vremena. Mislav Oršić uhvatio ga je na pogrešnoj nozi i pogodio je u njegov lijevi ugao s 25 metara, tako da Nojeru nije bilo pravo kada je upitan da li je mogao bolje.

U razgovoru s medijima došlo je do neprijatnih scena jer je Nojer to shvatio kao "napad na njega", tako da je novinaru koji ga je pitao da li je mogao bolje odgovorio uz dozu sarkazma. Ovako je izgledao njihov razgovor:

  • Novinar: "Da li je to bilo nezaustavljivo?"
  • Nojer: "Da"
  • Novinar: "Da li ste reagovali relativno kasno?"
  • Nojer: "Ne. Da li ste vi golman?"
  • Novinar: "Iskreno, nisam..."
  • Nojer: "Šteta. Lopta je u početku išla pravo, a onda je promijenila putanju. Išla je ka meni, ali onda tek relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali fudbal, znali biste o čemu pričam. Eto, to je odgovor na pitanje".

Manuel Nojer inače ima 39 godina i bez obzira na krštenicu i dalje je jedan od najboljih golmana svijeta, a čini se da ne da ni na sebe kada dođe do potencijalne greške, tako da je bio spreman i da se svađa. Da li je uspio da sebe odbrani procijenite sami, kao i da li je mogao ovaj šut Mislava Oršića da zaustavi:


BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Sergej Jakirović i Vensan Kompani posle Bajern - Dinamo 9:2
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

